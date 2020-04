Amanda Knox, la foto su Instagram scatena la bufera Amanda Knox posta una foto su Instagram e scatena una bufera per la didascalia che recitava così: "Io a 20 anni, in volo verso Perugia"

Amanda Knox decide di postare una sua foto da giovane su Instagram e scatena una bufera. Un’immagine che, presa così com’è, non ha nulla di male: una giovane ragazza con i capelli raccolti da una fascia verde che le lascia scoperto il viso acqua e sapone. A far imbufalire la rete è stata la didascalia del post.

Amanda Knox riesce ad infiammare le anime anche a distanza di anni. Una delle ultime foto che la giovane americana ha postato sul suo profilo Instagram ha scatenato una vera bufera mediatica. La foto è un selfie scattato 13 anni fa a bordo dell’aereo che la stava portando dall’America a Perugia. La didascalia recita così:

“Me a vent’anni. Su un aereo. Verso Perugia”.

Quel selfie non è una normale foto… se consideriamo il momento in cui è stato fatto: poco dopo averlo scattato, Amanda Knox è stata arrestata e accusata dell’omicidio di Meredith Kercher, la sua coinquilina inglese con la quale condivideva la casa di Perugia.

La reazione dei suoi follower non si è fatta attendere molto. Non sono mancate le polemiche e le parole forti.

I commenti sotto il post si dividono in due tipologie: c’è chi le fa i complimenti per la sua bellezza, chi le dice di volerla rivedere in Italia, chi si complimenta con lei per come ha gestito tutto ma anche chi tira in ballo l’omicidio di Meredith Kercher, accusandola di mancanza di rispetto nei confronti della vittima e chi si indigna per il gesto giudicato vergognoso. Qualcuno ha scritto “The calm before the storm”, “la calma prima della tempesta” sotto il post.

Quel selfie è stato, dunque, scattato nel 2007, durante il viaggio della studentessa americana verso l’Italia. Nella sera del 1º novembre 2007, in via della Pergola, a Perugia, veniva brutalmente assassinata Meredith Kercher e Amanda Knox, il suo fidanzato di allora, Raffaele Sollecito e Patrick Lumumba, furono arrestati. L’ultimo fu subito scarcerato perché non aveva alcun collegamento con il caso e, al posto suo, fu arrestato e poi incolpato e condannato come unico colpevole, Rudy Guede.

Nonostante la scarcerazione e la sentenza che assolve sia lei che l’ex fidanzato Raffaele Sollecito “per non avere commesso il fatto”, la gente non l’ha ancora perdonata e non ha dimenticato quello che è successo. Molti, infatti, sono ancora convinti della sua colpevolezza.

Amanda Knox, attualmente, vive negli Stati Uniti con il suo marito, lo scrittore Christopher Robinson che ha, da sempre creduto nella sua innocenza e l’ha difesa a spada tratta. I due si sono sposati e hanno fatto anche una raccolta fondi (link) che ha fatto indignare molte persone.

Non è la prima volta che Amanda Know scatena le polemiche sui social. In passato aveva postato una foto con la tuta da detenuta (link) su Instagram. Anche in quella situazione si era scatenata una bufera mediatica.