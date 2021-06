Ambra Angiolini, a lezione di pole dance

Ambra Angiolini è una delle attrici più amate e conosciute del nostro Paese. Dopo la sua partecipazione a Non è la Rai, Ambra ha saputo gestire il grande successo arrivato nel corso degli anni che le ha permesso di essere una delle attrici più affermate del piccolo e grande schermo. Molto seguita sui social, proprio qui l’attrice ha deciso di condividere uno scatto riguardante la sua nuova passione.

Qual è il segreto del fisico perfetto di Ambra Angiolini? In questi giorni la nota attrice ha condiviso sui social uno scatto che la ritrae impegnata in un allenamento di pole dance. Ambra, dunque, ha condiviso con i suoi numerosi followers questa passione grazie alla quale riesce a mantenersi in forma.

Durante la sua prima lezione di pole dance, quello che non è passato inosservato agli occhi dei suoi followers è stato senza dubbio l’outfit dell’attrice. Infatti, nello scatto in questione, Ambra ha scelto di indossare una tutina bianca aderente che mette in risalto il suo fisico perfetto. Per quanto riguarda i capelli, invece, Ambra ha deciso di tenerli legati in uno chignon.

Probabilmente Ambra ha scoperto questo nuovo sport, la pole dance appunto, grazie a sua figlia Jolanda, avuta dal cantante Francesco Renga. Dunque l’attrice ha deciso di iniziare le prime lezioni in presenza del maestro Enrico Filippini il quale le darà le giuste dritte per diventare una vera professionista.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, è ancora amore

Qualche tempo fa Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono stati protagonisti delle pagine di gossip per una loro presunta crisi. Oggi, però, pare che la nota attrice e il nuovo allenatore della Juventus siano più felici e innamorati che mai.

A dimostrazione di ciò arrivano gli scatti condivisi pubblicati dal settimanale ‘Oggi’. Il giornale, infatti, ha immortalato la coppia passeggiare abbracciati per le vie della Capitale. Dunque niente crisi per Ambra e Massimiliano.