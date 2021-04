Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono in crisi? In queste ultime ore la coppia si è ritrovata al centro del gossip in quanto tra i due ci sarebbe aria di crisi. Una fonte vicina alla coppia, infatti, ha svelato che Ambra e Massimiliano, presto, potrebbero dirsi addio per sempre dopo oltre 4 anni d’amore.

Sembra essere giunta al capolinea la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. La coppia, stando alle voci in circolazione, starebbe vivendo un periodo di crisi. Complice anche l’amore vissuto dai due a distanza. Infatti, Ambra vive a Brescia insieme ai suoi figli mentre Allegri si trova a Monaco.

A parlare è una fonte vicina alla coppia che ha svelato la verità sul rapporto tra i due:

Le cose stanno cambiando. Allegri è a Montecarlo perché è una delle capitali del calcio internazionale, il principale ritrovo di procuratori sportivi e dirigenti dei grandi club europei. Lui sta decidendo in questi giorni il suo futuro, dopo due anni di stop vuole a tutti i costi rimettersi in gioco ed è uno dei più corteggiati dalle grandi squadre.

Nonostante la loro volontà di mantenere privata la loro storia, più volte si è parlato di una convivenza o dei fiori d’arancio. A dimostrazione di ciò la coppia si era regalata due preziosi anelli. La stessa Ambra Angiolini, in una vecchia intervista, aveva rivelato di essere profondamente innamorata del suo compagno. Queste sono state le sue parole:

La cosa che mi salva dai momenti dolorosi è la sensazione di poter giocare con lui anche da adulta. E la cura che ha nei confronti della mia esistenza, di quella dei miei figli, della mia ex storia.

Dopo la notizia di una loro presunta crisi non ci sono state conferme o smentite da parte dei diretti interessati. Ambra e Massimiliano non hanno lasciato nessuna dichiarazione a riguardo e per il momento tutto tace.