Ambra Angiolini, avete mai visto la sua casa? Un nido carico d’amore e di colore per l’attrice e per i suoi figli

Ambra Angiolini è una delle attrici più importanti della cinematografia italiana. L’abbiamo conosciuta tanti anni fa quando era una delle protagoniste assolute di Non è la Rai. All’epoca aveva soltanto 15 anni ed ha debuttato proprio nel programma di Gianni Boncompagni. Da quel momento ne è trascorso di tempo e oggi Ambra è una delle attrici più talentuose del nostro paese. Si è sposata con il noto cantante Francesco Renga, dal quale ha avuto due splendidi figli. Purtroppo però le cose tra di loro non sono andate per il verso giusto e dopo tanti anni di matrimonio i due si sono separati. Oggi, l’attrice vive a Brescia in un bellissimo appartamento. A proposito, avete mai visto la casa di Ambra Angiolini?

Le foto della casa di Ambra Angiolini

Oggi l’attrice vive a Brescia, in una bellissima casa che ha messo su con grande forza e tenacia. In realtà sulla sua abitazione non si sa molto, perchè Ambra è stata sempre molto riservata. Pensate che non ha mai voluto mostrare il volto dei suoi figli. Tuttavia, attraverso qualche foto o video che la stessa ha pubblicato sui social, è possibile carpire qualche informazione al riguardo.

Il suo appartamento si trova proprio nel centro di Brescia e si presenta molto giovanile, ma soprattutto molto colorato. Tutti gli spazi sono arredati secondo uno stile moderno, ammobiliati ma senza tanto sfarzo o lussi. In diverse stanze come il soggiorno si trovano tanti elementi giovanili, quadri appesi molto colorati e scritte varie.

Non c’è un colore predominante ma questi sono eterogenei. Gli ambienti sono tutti abbastanza grandi ed anche molto luminosi. Insomma, la casa rispecchia proprio il carattere di Ambra, molto sorridente e solare.

In questi ultimi anni Ambra si è divisa tra Brescia e Milano, per via della sua storia d’amore con Massimiliano Allegri. La loro storia va avanti ormai da diverso tempo ed i due sembrano essere molto innamorati.

