Nel corso delle ultime ore Ambra Angiolini si è mostrata a tutti i suoi fan con un aspetto del tutto rivoluzionato. Infatti l’attrice ha deciso di fare una visita al suo parrucchiere di fiducia per stravolgere un po’ il suo look. Lei stessa ha detto addio al long bob ed ora ha delle lunghe extension sui capelli.

È tempo di cambiamenti per Ambra Angiolini la quale non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Questa volta l’attrice si è recata nel salone del suo parrucchiere di fiducia ed ha deciso di abbandonare il suo long bob. Il motivo? La donna questa volta ha preferito delle extension che rendono i suoi capelli molto lunghi.

La donna sta per debuttare nei panni di scrittrice con il suo nuovo libro e in occasione di questo ha voluto creare un look del tutto nuovo. Il suo nuovo progetto è appunto un libro il quale si intitola “InFrame“. Si tratta di una autobiografia in cui la scrittrice ha aperto il suo cuore ed ha parlato dei suoi passati disturbi alimentari.

Infatti, in passato Ambra Angiolini ha sofferto di bulimia. Con il passare degli anni, precisamente quando è nata la sua prima figlia Jolanda, la donna è riuscita a sconfiggere questo disturbo alimentare.

Ed è così che, in occasione della puntata di Che Tempo Che Fa, l’attrice ha parlato a tutti i telespettatori del suo nuovo libro sfoggiando un look molto trendy e nuovo. I motivi che si celano dietro questo cambiamento non li sappiamo ma una cosa è certa: con il suo nuovo look la Angiolini ha lasciato tutti senza parole.

Infatti la neo-scrittrice ha detto addio al suo long bob asimmetrico che portava da diverso tempo ormai, e ha optato per delle extension che hanno reso i suoi capelli lunghissimi. Tuttavia, non è solo il taglio ad essere cambiato. Le sue nuove extension sono leggermente mosse e legate in un mezzo raccolto in modo tale da creare un effetto naturale.