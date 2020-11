Nuovo look per Giulia De Lellis, l'influencer si è affidata nella mani di Federico Fashion Style

Nel corso delle ultime ore Giulia De Lellis si è mostrata a tutti i suoi fan con un look completamente rivoluzionato. La celebre influencer ha fatto visita al suo parrucchiere di fiducia Federico Fashion Style e ha deciso di ricorrere a qualche cambiamento. Ora la ragazza ha i capelli chiari e scalati.

Giulia De Lellis non smette mai di stupire i propri fan. Adesso, la celebre influencer si è recata presso il salone delle meraviglie di Federico Fashion Style e ci ha dato finalmente un taglio. Lei stessa lo ha annunciato nelle sue Instagram Stories in cui si è mostrata con i capelli chiari e scalati.

Giulia De Lellis ha voluto rivoluzionare del tutto il suo aspetto. I motivi che si nascondo dietro questa scelta non li sappiamo ma una cosa è certa: l’influencer con il suo nuovo look appare più bella che mai. Questa volta la fashion blogger ha optato per un leggero taglio di capelli ed un colore chiaro.

Probabilmente da tempo la ragazza voleva eliminare il colore nero dai suoi capelli ma solamente ora ha preso tutto il coraggio per aggiungere un tocco chiaro sulle sue punte. Senza alcuna ombra di dubbio, la De Lellis non poteva are altro che affidarsi a uno degli hairstylist più famosi degli ultimi tempi. Stiamo parlando di Federico Fashion Style, il suo parrucchiere di fiducia.

Peraltro, la stessa Giulia De Lellis ha mostrato a tutti i suoi fan il suo incredibile cambiamento attraverso una serie di video sulle sue Instagram Stories. Davanti la telecamera l’influencer ha sfoggiato i suoi capelli scalati e le sue punte chiare scrivendo:

Buongiorno da una GDL con i capelli chiari.

Questa volta, la ragazza ha optato per un colore naturale e leggero grazie al quale non si nota il distacco netto tra radici e punte. Non è tutto. Ha anche dichiarato di aver anticipato la modifica del suo aspetto per un motivo ben preciso. Aria di novità per l’influencer? A quali progetti starà lavorando? Non ci resta altro che scoprirlo.