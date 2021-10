Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante Amedeo Goria che ha lasciato tutti sena parole. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato ospite in una puntata di Pomeriggio Cinque in cui Barbara D’Urso lo ha smascherato. Nel salotto della conduttrice tutti aveva il dito puntato contro di lui. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Amedeo Goria è finito nel mirino delle polemiche a Pomeriggio Cinque. Il celebre giornalista sportivo ha partecipato come ospite al programma condotto da Barbara D’Urso. Durante la diretta sono venuti alla luce alcuni argomenti riguardanti Vera Miales, la sua ipotetica compagna. Ecco tutte le dichiarazioni shock.

A seguito della sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, Amedeo Goria è entrato nello studio di Barbara D’Urso per parlare di alcune faccende che tuttora sono poche chiare. Durante l’intervista si è portato alla luce la “gravidanza isterica” della donna che non si sa neanche se sia veramente o no la sua compagna.

Barbara D’Urso ha chiesto ad Amedeo Goria ulteriori delucidazioni in merito al suo stato sentimentale. Infatti ancora non è ben chiaro se l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sia fidanzato con Vera Miales o meno. Questa è stata la sua risposta:

Sono semi fidanzato

Tale affermazione dell’uomo ha suscitato una serie di polemiche da parte degli altri ospiti in studio. Mentre Barbara D’Urso si è messa a gesticolare, in un secondo momento è intervenuto Silvana Giacobini. Queste sono state le parole della giornalista:

Voi siete il mezzo di tutto: mezzo fidanzato, mezza incinta. Tu non la ami, non ti nascondere dietro un dito”, ha detto in modo netto la Giacobini.

Non è tutto. In seguito sono intervenute altre due persone in studio: Rosanna Cancellieri e Patrizia Groppelli le quali entrambe hanno inveito contro l’uomo. Infine ha ripreso la parola la padrona di casa che ha smascherato una volta per tutte Amedeo Goria ed ha detto: