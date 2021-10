Barbara D’Urso nuovamente protagonista del gossip. Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5 andata in onda, la conduttrice si è resa protagonista di una gaffe che non è passata inosservata agli occhi dei fedeli telespettatori del programma. In particolar modo, Barbarella ha commesso una gaffe riguardo uno dei concorrenti della nuova edizione del GF Vip.

In occasione del collegamento, Barbara D’Urso ha affermato:

Vedo che fuori dalla casa c’è un bel ragazzone…

Si tratta dell’ex gieffino Andrea Casalino che però, a quanto pare, non è stato riconosciuto né dalla conduttrice né dagli ospiti del programma.

GF Vip, la gaffe di Barbara D’Urso su Andrea Casalino: “Chi è?”

Dopo che l’ex concorrente del GF Vip è stato inquadrato, si ascolta in sottofondo la voce del giornalista Michele Cucuzza che ha chiesto di chi si trattasse. Proprio in questo momento Barbara D’Urso ha commesso una gaffe nei confronti dell’ex concorrente del reality.

Rispondendo alla domanda del giornalista, infatti, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha pronunciato queste parole:

Chi è? Ehm…chi è?

Tutti, dunque, non hanno potuto fare a meno di notare l’imbarazzo calato in studio dopo questo momento. Successivamente, però, l’identità del ragazzo in questione è stata rivelata.

Come già anticipato, infatti, si trattava di Andrea Casalino. Inutile dire che, dopo la gaffe in questione, l’episodio è stato commentato sui social dal popolo del web. Gli utenti, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare la dimenticanza di Barbara D’Urso nei confronti dell’ex concorrente della casa più spiata d’Italia, commentando ironicamente quanto accaduto.