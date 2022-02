Alex Belli e Delia Duran hanno fatto molto parlare anche per la loro relazione con Stella Starlight, assistente dell’attore.

Questa ragazza però non sarebbe del tutto sconosciuta nel mondo dello spettacolo tanto che è conosciuta anche da Amedeo Goria che ha spiegato di avere una “simpatia” particolare verso questa donna.

Da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque ha spiegato: “La conosco bene Stella da diversi mesi. Quando vado a Milano ci vediamo spesso e abbiamo preso dei caffè insieme. Tra noi c’è una bella conoscenza possiamo dire questo. Lei è una gran bella ragazza.”

Amedeo Goria è ancora fidanzato con Vera Miales, ma non mancano anche incontri in amicizia con la migliore amica di Alex Belli.

Se sono fidanzato con Vera? Sì diciamo che siamo di fatto fidanzati, tu però Barbara mi conosci e sai bene come io sono un po’ così liberale. Stella la conosco da 6 mesi e quando vado a Milano ci incontriamo. Tra me e la Starlight c’è un’attrazione alchemica, che non è chimica. Tra noi è una cosa mistica. Con Vera è un rapporto intenso e grande, Stella è una bella novità e qualcosa in più, perché c’è attrazione ed è forte. Guardate che essere poliamorosi non è molto facile“.