Amici 19: Maria De Filippi chiama Eleonora Abbagnato per un parere sulle polemiche tra i ballerini Maria De Filippo non molla la presa: nel quarto serale di Amici 19 ha chiamato Eleonora Abbagnato per avere un suo parere suo parere sulle polemiche recenti

Maria De Filippi non è solita incorrere in uno sbaglio più di una volta. Per la quarta puntata del serale, infatti, la donna ha deciso di essere preparata per evitare eventuali polemiche. Così, invita, in collegamento nello studio di Amici 19, Eleonora Abbagnato, ballerina taliana tra le più famose, per avere un parere esterno sulle polemiche tra i ballerini che hanno avuto luogo nei giorni precedenti.

Come ormai ben si sa, nel terzo serale di Amici 19 siamo andati incontro ha diverse polemiche: la prima è stata messa in atto da Javier Rojas, il quale ha successivamente abbandonato temporaneamente anche lo studio, la seconda da Valentin Alexandru, il quale si è eliminato da solo dalla trasmissione. Senza nominare affatto quest’ultimo, Maria De Filippi ha chiesto alla ballerina di esprimersi sulla polemica portata avanti da Javier Rojas dopo la sconfitta contro Nicolai Gorodoskii.

La ballerina non si è risparmiata affatto e così dice:

“Ho seguito la puntata, soprattutto la polemica. La produzione mi ha chiesto un parere. I due ragazzi hanno un grande talento. Rispetto all’esibizione a questi livelli possiamo soltanto scegliere in base ai gusti o alle scelte artistiche. Uno con più tecnica e uno con il lato artistico che viene fuori. Alla giuria è piaciuto più uno che l’altro, e questo ripeto è una questione di gusti. La giuria non ha sbagliato. Io posso soltanto che fare i complimenti sia a Javier sia a Nicolai. Che vinca il migliore!”

Il discorso non fa una piega. A risentire di questo intervento, più degli altri, è stata Alessandra Celentano, la quale si domanda se Maria De Filippi non si fidi più del suo giudizio. Inoltre, sottolinea ancora la sua preferenza nei confronti di Javier Rojas. Eleonora Abbagnano, però, a questo proposito sottolinea che il suo giudizio non si basa su un gusto personale, ma solamente sulla tecnica.

Votando i due ragazzi, si è visto anche con il giudizio di Eleonora Abbagnano fosse completamente diverso da quello di Alessandra Celntano: quest’ultima ha dato 10 a Javier Rojas e 7 a Nicolai Gorodoskii, mentre la ballerina ha dato rispettivamente 7 e 8. Insomma, il disaccordo è palese.

Maria De Filippi si rende anche conto, però, del fatto che Nicolai Gorodoskii non ha ben afferrato il discorso fatto dalla ballerina. Infatti, dopo le votazioni dice di aver perdonato Javier Rojas, non si è ben capito per cosa, ha sostenuto che la danza lo ha scelto e ha sottolineato di essere contento della vittoria del rivale, almeno per questa volta non avrebbe fatto un dramma. Insomma, viva la modestia.