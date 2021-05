Amici 20, le rivelazioni della mamma della vincitrice Giulia Stabile sul suo passato

Giulia Stabile è la vincitrice di questa edizione di Amici 20. La giovane ballerina, infatti, è riuscita ad avere la meglio nella finalissima di sabato sera contro il cantante San Giovanni. Una vittoria davvero inaspettata, dal momento che il cantante sembra essere uno dei favoriti. Nonostante ciò, però, Giulia è riuscita a trionfare e ad aggiudicarsi il monte premi finale.

Sono questi giorni davvero magici per Giulia Stabile, la ballerina vincitrice di questa edizione di Amici Di Maria De Filippi. La 18enne, con il suo straordinario talento è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori. La ballerina, dunque, è arrivata in finalissima ed è riuscita a vincere contro uno dei favoriti, San Giovanni, con il quale Giulia ha una storia d’amore.

Nonostante abbia conquistato il cuore di tutti noi, la ballerina ha alle spalle un passato che non è stato per niente facile. A raccontare la sua esperienza è stata la mamma di Giulia, Susi Castaner, la quale ha rivelato come in passato la ballerina abbia dovuto affrontare delle situazioni non semplici.

Tra queste, le esperienze di bullismo subìte a scuola. A riguardo la mamma della vincitrice di Amici 20 ha dichiarato:

In passato purtroppo ha sofferto tanto. A scuola è stata vittima di gravissimi episodi di bullismo: sia fisico che psicologico. Da quel momento Giulia è stata messa ai margini di tutto ed è stata al centro di episodi spiacevoli.

Tra i tanti episodi di bullismo subìti, Susi ha raccontato di quando un giorno sua figlia tornò in lacrime a casa dopo che i suoi compagni di scuola le avevano tagliato una giacca.

Amici 20, la storia d’amore tra Giulia e San Giovanni

Oltre che raccontare questi drammatici momenti, mamma Susi ha lasciato un commento anche riguardo la storia d’amore tra sua figlia e San Giovanni. Una storia nata tra i banchi della scuola più famosa d’Italia e che da sempre ha appassionato tutti i telespettatori.

Ecco le parole della mamma di Giulia riguardo la relazione con il cantante San Giovanni: