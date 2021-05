Amici 2021, chi è il vincitore del talent

Ieri sera è andata in onda la finalissima del talent show di Maria De Filippi, Amici 2021. Il programma, ormai giunto alla sua ventesima edizione, si è concluso con la vittoria della ballerina Giulia Stabile. La 18enne è riuscita ad avere la meglio sul cantante San Giovanni, con il quale la ballerina ha una storia d’amore.

Giulia Stabile è la vincitrice della 20esima edizione di Amici 2021. Una vittoria che per molti si è rivelata inaspettata. Infatti, nella finalissima la 18enne si è scontrata con il cantante San Giovanni il quale era considerato uno dei favoriti. Nonostante ciò, però, Giulia è riuscita ad avere la meglio sul cantante e dunque ha conquistato la desiderata coppa.

Nel momento in cui è stato decretato il vincitore, Giulia Stabile si è lasciata andare ad uno stato di profonda emozione manifestando tutto il suo entusiasmo. C’è da dire che con il suo grande talento, a soli 18 anni Giulia ha conquistato non solo il titolo di vincitrice del talent ma anche il premio di 150 mila euro in gettoni d’oro.

Amici 2021, vince la ballerina Giulia: ecco tutti gli altri premi assegnati

Giulia Stabile è la vincitrice della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. La giovane ballerina, infatti, ha avuto la meglio sul cantante San Giovanni, uno dei favoriti, con il quale la 18enne ha anche una storia d’amore iniziata proprio all’interno della scuola.

Oltre a portarsi a casa il titolo di vincitrice e il premio previsto, Giulia ha vinto anche il Premio Tim con cui ha ricevuto una somma di 30 mila euro in gettoni d’oro. Ma quali sono stati gli altri premi della serata?

Nonostante non abbia trionfato come vincitore, il cantante San Giovanni si è aggiudicato il Premio delle Radio per il brano ‘Malibù’ e il Premio Siae. Inoltre a tutti e cinque i finalisti è stato assegnato il Premio Marlù. Tale premio prevede una cifra di 7 mila euro che i ragazzi potranno utilizzare per i loro futuri percorsi artistici.