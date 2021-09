Tramite una storia condivisa sulla sua pagina Instagram Giulia Stabile, la vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha stupito tutti. La ballerina, infatti, ha condiviso uno scatto che ritrae il suo nuovo tatuaggio fatto insieme ad un altro ballerino professionista della scuola. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Giulia Stabile ha stupito tutti i followers della sua pagina con il nuovo tatuaggio fatto. La ballerina 19enne si è fatta tatuare la scritta ‘confident’ insieme ad un altro ballerino della scuola più famosa d’Italia. Si tratta di Simone Nolasco, una persona molto importante nella vita di Giulia.

Come da lei stessa dichiarato, il ballerino e collega della 19enne è stato uno dei punti di riferimento durante la sua esperienza nel talent lo scorso anno. Simone Nolasco, infatti, ha aiutato Giulia Stabile a superare tutte le sue insicurezze e paure più profonde. Dato lo speciale legame che lega i due ballerini, Simone e Giulia hanno ben pensato di fare un tatuaggio insieme.

Amici 20, il tatuaggio di Giulia Stabile e Simone Nolasco

Sicuramente un tatuaggio di questo tipo è un simbolo che conferma lo speciale rapporto che lega i due ballerini e colleghi. I due, infatti, sono molto uniti non solo dal punto di vista lavorativo ma anche privato.

Oltre a quella della scuola di Amici di Maria De Filippi, Giulia e Simone condividono anche un’altra importante esperienza. I due ballerini, infatti, hanno avuto l’occasione di ballare insieme questa estate in un evento dedicato alla grande Carla Fracci.

In questa occasione Giulia e Simone si sono esibiti in un emozionante passo a due in cui hanno ricoperto le vesti di Romeo e Giulietta. Inutile dire che l’esibizione ha emozionato tutti i presenti all’evento che hanno riempito di complimenti e di applausi i due ballerini. Siamo sicuri che anche in questa edizione di Amici 21 Giulia e Simone sono pronti a regalarci moltissime emozioni.

