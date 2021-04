Amici 2021, lacrime per Veronica Peparini, Stash e Stefano De Martino, ecco cosa è successo

Momento di grande commozione quello vissuto nella puntata di Amici 2021 di sabato 17 aprile. Durante le note del brano di Elisa, l’anima vola, la figlia della maestra Veronica Paparini, Olivia, ha rubato la scena. Infatti, la sua esibizione insieme alla ballerina Giulia è stata fonte di grande emozione per tutti. In particolar modo, mamma Veronica, Stefano De Martino e Stash non sono riusciti a trattenere le lacrime.

La figlia della maestra Veronica Peparini, la piccola Olivia, ha rubato la scena durante il corso della puntata di Amici 2021 andata in onda sabato 17 aprile. La piccola ballerina ha commosso tutti con la sua esibizione insieme alla ballerina Giulia.

Lacrime di gioia e di orgoglio quelle versate da mamma Veronica Peparini per sua figlia Olivia. Infatti, la piccola è riuscita a rubare la scena durante l’esibizione di una coreografia danzata sulle note di l’anima vola insieme a Giulia. Impossibile, dunque, trattenere le lacrime davanti a tanto talento.

L’esibizione di Olivia è stata fonte di grande commozione non solo per mamma Veronica, ma anche per i giudici Stefano De Martino e Stash. A fine esibizione, infatti, la padrona di casa Maria De Filippi ha invitato la piccola al centro dello studio per godere del forte applauso rivolto a lei.

In seguito, si è rivolta a Stefano De Martino con queste parole:

Stefano sei devastato.

Non è tardata ad arrivare la risposta dell’ex ballerino che ha dichiarato:

Maria ma come fai tu? Sono distrutto, io se vedessi mio figlio sul palco me ne dovrei andare in ambulanza.

Anche Stash non è riuscito a trattenere le lacrime ed è apparso visibilmente commosso.

Amici 2021, chi è Olivia Prolli, la figlia di Veronica Peparini

Olivia Prolli ha commosso tutti con la sua esibizione nell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi. Volendo conoscere qualche informazione in più sulla piccola, sappiamo che è nata dal matrimonio di Veronica Peparini con il suo ex marito Fabrizio Prolli. Attualmente Veronica Peparini è legata sentimentalmente al ballerino Andreas Muller, conosciuto proprio all’interno della scuola più famosa d’Italia.