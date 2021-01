Veronica Peparini e Andreas Muller, avete mai visto la loro casa? Arredamento raffinato e molto originale, il salotto è a prova di ballo

Veronica Peparini e Andreas Muller stanno insieme ormai da diverso tempo. Per diversi mesi sono stati al centro del gossip per via della loro storia d’amore nata all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Tra di loro c’è una grande differenza d’età e proprio per questo motivo la loro relazione è stata molto chiacchierata. Ad ogni modo, ciò che conta è che i due sono molto innamorati e affiatati. I due piccioncini sono andati a convivere ormai un pò di tempo fa. Ma dove vivono Veronica e Andreas? A quanto pare, i due sono andati a vivere in un appartamento davvero incantevole nella Capitale, che è la città dove entrambi lavorano. E voi, avete mai visto la casa di Veronica e Andreas?

Le foto della casa di Veronica Peparini e Andreas Muller

Inizialmente, o almeno quando hanno iniziato la convivenza Veronica e Andreas pare fossero molto riservati sulla loro abitazione. In un primo momento hanno mostrato qualche angolo della loro casa sui social, soprattutto sul profilo Instagram. Poi man mano hanno mostrato sempre di più, facendo anche un vero e proprio tour seppur sui social.

Da una foto pubblicata dalla stessa Veronica e che la ritrae all’esterno, sul balcone, si intuisce che questo appartamento è sito al primo piano. La casa si affaccia su una zona che pare molto trafficata. Da quanto mostrato da entrambi, è facile capire che il colore prediletto è il bianco, che conferisce all’ambiente eleganza, raffinatezza, ariosità e luminosità.

Una delle stanze preferite da Veronica e dal compagno è il soggiorno. Li entrambi amano allenarsi e sfidarsi a colpi di danza, si trovano tanti quadri sulle pareti e diversi armadietti. Presenti anche dei tavolini, sui quali sono poggiati dei vasetti con fiori e qualche pianta sparsa per la stanza.

La zona living è molto interessante. All’interno c’è un grande divano grigio ed un tappeto bianco, molto soffice. In questa splendida casa, Veronica Peparini e Andreas Muller vivono insieme ai loro amici a quattro zampe, che sono molto amati da entrambi.

