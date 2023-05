Amici 2023, quanto hanno guadagnato i finalisti? Ecco a quanto ammontano i premi

Senza alcuna ombra di dubbio, “Amici” è uno dei programmi più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. A vincere questa edizione del 2023 è stato Mattia. Tuttavia, anche gli altri finalisti hanno ricevuto diversi premi. Scopriamo insieme tutti i guadagni.

Nel corso della finali di Amici, non è stato solo Mattia a ricevere il premio da vincitore. Infatti, anche agli altri finalisti sono stati assegnati alcuni riconoscimenti molto importanti.

Per esempio, Isobel Kinnear ha ricevuto il premio Tim il quale ha un valore di ben 30.000 euro. Invece, Angelina Mango ha vinto il premio delle radio e Wax il premio Oreo entrambi di 20.000 euro.

Inoltre, anche Marlù ha deciso di premiare i finalisti del programma condotto da Maria De Filippi per la loro bravura e il loro talento mettendo a disposizione 7.000 euro per ognuno:

Con la vostra determinazione e il vostro talento siete arrivati alla finale. Proprio per questo Marlù che crede nei vostri sogni vuole sostenervi anche dopo questo percorso. Vi consegnamo 7.000€ con l’augurio che possiate realizzare i vostri sogni in futuro, keep dreaming con Marlù.