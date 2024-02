Amici 23, il clamoroso gesto di Mew dopo aver abbandonato la scuola: nessuno se lo aspettava

Dopo aver improvvisamente lasciato la scuola di Amici nell’edizione 2023, l’ultima, immediatamente dopo aveva condiviso con i suoi fan un momento molto delicato della sua vita. La giovanissima artista Mew, in un periodo così doloroso come questo per lei, si rivolge alla musica come mezzo necessario per leccarsi le ferite e andare avanti.

Appena un giorno fa la 24enne ha pubblicato sui social un brano inedito intitolato “Posatenebre“, dando seguito proprio alla promessa fatta in un video della scorsa settimana in cui aveva interrotto il suo silenzio. Aveva detto ai suoi fan:

Trasformerò i miei dolori in musica e la mia voce continuerà a salvarmi.

Dopo appena due settimane dall’improvvisa uscita dalla scuola del seguitissimo programma Mediaset, Mew aveva rotto il silenzio, contraddicendo le voci corse sul web riguardo a una possibile gravidanza e condividendo con i numerosi fan un momento molto delicato oltre che doloroso.

Attraverso un video pubblicato sui suoi canali social, la cantautrice aveva rivelato di essere stata “costretta” a lasciare il programma a causa di “pensieri oscuri” che, in passato, avevano già influenzato la sua vita.

La salute mentale, per chi ne soffre come me da tanti anni, è una priorità. Chi ne soffre sa quanto, in certi momenti, sia difficile rimanere lontani dai propri cari. Purtroppo, la depressione salta fuori anche nei momenti migliori. In questo caso, nel momento più bello della mia vita. E si prende la fame e le energie. Io avevo smesso di mangiare. Ho cercato di non mostrare niente a nessuno e ci sono pure riuscita. Ma poi ho capito che si può stare male, che si può crollare e che è importante parlarne.

valentina tu sarai pure uscita da amici ma verrai ricordata sempre per essere diventata padrona di un brano più dell'autrice stessa pic.twitter.com/Z9qW7ec42H — 𝔾𝕀𝕆. ᴍᴇᴡ 🖤 𝒑𝒐𝒔𝒂𝒕𝒆𝒏𝒆𝒃𝒓𝒆🕸️ (@gio_r_g_i_a) January 9, 2024

Negli ultimi giorni, questi pensieri erano tornati più intensi, mettendola in dubbio persino su se stessa. Dice Mew sui social, condividendo la clip in cui fa ascoltare la sua “Posatenebre”:

Quando mi sento triste, scrivo una canzone. Quando perdo di vista me stesso, penso che più di un posacenere avrei bisogno di un posatenebre per immergermi completamente in questa oscurità.

La canzone condivisa sui social da Mew è anche accompagnata dalle parole. È la prima volta che viene eseguito questo brano. La giovane cantante ha anche aggiunto a conclusione del suo post: