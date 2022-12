Amici, Achille Lauro potrebbe essere il giudice al serale? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni, Maria De Filippi avrebbe scelto Achille Lauro come giudice al serale di Amici

Senza alcuna ombra di dubbio Amici di Maria De Filippi è uno dei programmi più seguiti e popolari nel mondo della televisione italiana. Il programma in onda su Canale 5 va in onda ogni domenica pomeriggio ma l’appuntamento serale si avvicina sempre di più. Alla luce di questo, sul web è spuntato il nome di Achille Lauro come presunto giudice. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tra qualche mese andrà in onda l’appuntamento serale di Amici di Maria De Filippi. Adesso lo scopo degli studenti è quello di garantirsi un posto per continuare la corsa alla vittoria. I preparativi sono già in atto e Maria De Filippi sta già valutando chi potrebbe essere i giudici di questa nuova edizione del programma.

Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, Achille Lauro potrebbe diventare uno dei giudici di Amici di Maria De Filippi. Attualmente non siamo a conoscenza se si tratti di una notizia ufficiale in quanto ancora non è giunta nessuna conferma o smentita dalla conduttrice del programma.

Quello che sappiamo con sicurezza è che l’impostazione rimarrà sempre la stessa: queen Mary coinvolgerà un cantante, un ballerino e un giudice popolare. Tuttavia, l’ipotesi di Achille Lauro come prossimo giudice al serale di Amici si fa sempre più concreta dal momento in cui il noto cantante è giunto recentemente nello studio Mediaset in qualità di giudice di canto.

Nell’attesa di una conferma ufficiale, i telespettatori del programma si interrogano su chi potrebbero essere gli altri giudici. In molti si sono domandati se sarà presente Stefano De Martino. Come è già noto, quest’ultimo è molto impegnato con i programmi Rai quindi la sua presenza viene messa fortemente in dubbio. In ogni modo, tra gli altri nomi emersi troviamo Kledi, Anbeta Toromani e Sabrina Ferilli.