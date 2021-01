Amici, Arisa esasperata fa un appello a Maria: “Licenziami”

Due galli non possono stare in uno stesso pollaio. Rudy Zerbi e Arisa sono sul piede di guerra. Basta una minima provocazione, una minima incomprensione per scatenare il finimondo. Gli insegnanti di Amici di Maria De Filippi ingaggiano spesso discussioni, anche piuttosto pesanti ed è quanto avvenuto durante la nuova puntata del daytime del programma di Canale 5.

Arisa: in disaccordo con Rudy Zerbi per Raffaele

Trovare un punto d’incontro vien particolarmente difficile ad Arisa e Rudy Zerbi. Entrambi portano avanti le loro convinzioni sugli allievi nella scuola più seguita e ambita dagli italiani. La miccia a farli esplodere è stato in questo caso un ragazzo seguito dalla cantante, Raffaele. Difatti, sull’esibizione del giovane i prof si sono trovati in disaccordo e i toni si sono accesi in un attimo.

Pazienza esaurita

La padrona di casa Maria De Filippi ha provato a placare i bollenti spiriti, senza riscuotere successo. Difatti, l’interprete di Sincerità, alquanto spazientita dal confronto, si è lasciata andare a una richiesta senza precedenti.

Rivolgendosi a Queen Mary, le ha chiesta di licenziarla. Non stava scherzando. Aveva esaurito la pazienza. I continui botta e risposta tra lei e il vicino di banco l’hanno pesantemente infastidita.

La colpa di essere troppo buona

In diverse occasioni Arisa ha ricevuto critiche poiché ritenuta troppo benevola nei confronti dei concorrenti. Glielo ha fatto presente la stessa Anna Pettinelli, con la quale i rapporti non sono però tesi come con Rudy Zerbi.

Arisa: nervi a fior di pelle

Dal canto suo, Rosalba non ci pensa affatto a cambiare metodologia didattica. Pensa ci sia un accanimento eccessivo con i suoi allievi. Non intende mettere becco nelle vicende di Zerbi e pretende non la scocci. Il volto di Tu Si Que vales ha replicato sgravando Raffaele da ogni colpa. Per lui l’assegnazione è completamente sbagliata. Dunque, nessun genere di accordo.