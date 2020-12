Maria De Filippi, retroscena su provino Arisa: “Non le fecero neanche superare la sbarra di Cinecittà”

Arisa è oggi una dei prof della scuola più ambita dai ragazzi e dalle ragazze italiane. Quella di Amici, in cui, con Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, ha l’impegnativo compito di preparare gli allievi in vista di una carriera possibilmente luminosa e costellata da successi.

Il provino di Arisa

Di successi Arisa ne ha ottenuti parecchi nel corso della sua pur giovane carriera. Ma per scrivere il suo nome nell’olimpo del firmamento discografico non ha trovato distesi i tappeti rossi davanti a sé. Lo ha spiegato pure Maria De Filippi, ricordando un episodio ormai noto ai telespettatori del programma: il provino dell’interprete per diventare concorrente. Tenevano banco le prime edizioni quando tentò la via dei talent per sfondare nel mondo della musica, ma senza fortuna.

Il merito viene prima

Sabato scorso la De Filippi ha confessato che, in realtà, l’artista non ha mai sostenuto alcun provino e non è manco arrivata a lei. Non ha mai affrontato i casting perché qualcuno ha ritenuto non avesse i requisiti adatti a un contesto televisivo. I tempi sono (fortunatamente!) cambiati negli anni e Queen Mary ne parla in totale trasparenza.

Alla capacità di bucare lo schermo viene finalmente prima la bravura di cantante o ballerina. La presentatrice ha svelato qualche aneddoto per rincuorare Letizia, che era stata appena buttata fuori dalla trasmissione. Prima di perdere la gara contro Enula, voluta da Rudy Zerbi, era seguita da Arisa.

Il conforto di Maria De Filippi

L’eliminazione ha provocato serio dispiacere a Letizia, scoppiata in lacrime. Come fa da sempre con i suoi giovani concorrenti, Maria le ha spiegato che questa non costituirà di certo la fine del suo viaggio. Il giudizio di una persona, sebbene competente, non potrà influire sulla sua intera carriera. Né significare che non abbia le doti necessarie.

Arisa: scartata perché non telegenica

Molti anni fa – ha poi confessato la De Filippi – si presentò ai provini di Amici la coach Arisa e qualcuno non la fece entrare in quanto aveva gli occhiali e l’avevano ritenuta non telegenica. Non le fecero neppure superare la sbarra di Cinecittà, ha concluso. A posteriori Arisa ha fatto ricredere i detrattori, prendendosi le sue rivincite. E con tanto di interessi!