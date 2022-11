Amici, Arisa in lacrime dopo le parole di Maria De Filippi: cosa è successo

Nel corso delle ultime ore il nome di Arisa è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa ma non per questioni di cuore. Durante l’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, infatti, la cantante non è riuscita a trattenere le lacrime e si è lasciata andare ad un lungo pianto dopo le parole pronunciate dalla padrona di casa.

Maria De Filippi fa piangere Arisa. Nell’ultima puntata di Amici, infatti, la conduttrice ha rivolto alcune parole alla maestra di canto che, per questo, non è riuscita a trattenere le lacrime e si è lasciata andare ad un vero e proprio pianto.

Amici, Maria De Filippi fa piangere Arisa: il motivo

Ospite dell’ultima puntata di Amici andata in onda è stato il maestro Beppe Vessicchio. Il musicista è stato invitato per giudicare la gara di canto tra tre allievi i quali hanno dovuti esibirsi sul brano ‘Imagine’. Prima dell’inizio della gara, Maria De Filippi ha rivolto ad Arisa queste parole:

Nel frattempo, pensa che avevo chiesto ad Arisa di farla lei così da dare un esempio.

Non è tardata ad arrivare la risposta della cantante che ha risposto in questo modo alla padrona di casa:

Eh così davo un esempio da seguire o da non seguire.

A quel punto Maria De Filippi è intervenuta riempendo di complimenti la mostra di canto, alla quale ha rivolto queste parole:

Ma piantala, ma vergognati! Ma come puoi pensare di essere un esempio da non seguire quando canti. Sei bravissima! La cosa bella, ora non voglio che canti. Non ti sto dicendo questo perché tu debba cantare. La cosa bella è che tu ancora hai paura di cantare. E questo ti fa onore. Perché quando ti rimane la paura, nel lavoro che fai, di sbagliare e di non fare bene le cose, vuol dire hai ancora tanto da dare. Il giorno che succede il contrario vuol dire che non hai più niente.

A quel punto Arisa non è riuscita a trattenere le lacrime lasciandosi andare ad un lungo pianto e scusandosi con i presenti per la sua reazione.