Uomini e Donne, Maria De Filippi zittisce Tina Cipollari: ecco il motivo

Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda venerdì 13 gennaio, Maria De Filippi ha zittito Tina Cipollari. Durante la messa in onda del trono over, infatti, l’opinionista si è lasciata andata ad una frase che non è passata inosservata alla padrona di casa, intervenuta subito per richiamarla. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda venerdì 13 gennaio è successo di tutto. Tra i tanti fatti avvenuti, i fedeli telespettatori del programma non hanno potuto fare a meno di notare il ‘rimprovero‘ di Maria De Filippi nei confronti di Tina Cipollari.

Maria De Filippi zittisce Tina Cipollari a Uomini e Donne: c’entra Sabrina Ferilli

Durante la messa in onda del trono over, Tina Cipollari ha fatto di tutto per far provare il mancato disinteresse del cavaliere Alessandro nei confronti di Gemma Galgani. L’opinionista ha accusato l’uomo di non essere interessato a nessuna delle dame presenti nel parterre femminile.

In seguito, Tina ha poi chiesto al cavaliere se, qualora fosse scesa una donna appartenente al mondo dello spettacolo, questa avrebbe potuto attirare la sua attenzione. In questo momento l’opinionista ha tirato in ballo Sabrina Ferilli. Queste sono state le sue parole:

Ecco, se tipo entrasse Sabrina Ferilli, qua a Uomini e Donne, la corteggeresti?

Dopo le parole di Tina Cipollari non è tardata ad arrivare la risposta di Maria De Filippi la quale ha zittito l’opinionista chiedendo di lasciare in pace l’attrice. Questo è quanto detto dalla padrona di casa:

Lascia stare la Ferilli, è sposata, non metterla in mezzo. Scegline un’altra!

A questo punto Tina, con il suo fare ironico, ha citato un’altra bellissima donna appartenente al mondo dello spettacolo: Michelle Hunziker. L’opinionista di Uomini e Donne si è rivolta al cavaliere Alessandro con queste parole: