Amici, furiosa lite tra un giudice e un professore, Maria De Filippi costretta ad intervenire: cosa è successo

Giovedì 6 aprile è stata registrata una nuova puntata del serale di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda nella serata di sabato 8 aprile su Canale 5. Dopo la registrazione della puntata sono emerse alcune anticipazioni in merito a quanto vedremo questa sera. Tra le tante notizie non è passata inosservata quella della furiosa lite tra un giudice e un professore. La forte discussione tra i due ha costretto la padrona di casa Maria De Filippi ad intervenire: scopriamo insieme cosa è successo.

Durante la sfida tra la squadra Zerbi-Celentano e Todaro-Arisa si è verificata una furiosa lite tra Raimondo Todaro e Michele Bravi. Dopo la vittoria della squadra Zerbi-Calentano, pare che l’ex ballerino di Ballando con le Stelle abbia sollevato un polverone, scatenando la lite con il giudice e coinvolgendo anche alcuni alunni.

Stando alle indiscrezioni, pare che la discussione tra il maestro di ballo e il cantante sia stata talmente accesa tanto da richiedere l’intervento della padrona di casa Maria De Filippi. Pare infatti che la conduttrice sia intervenuta per riprendere Raimondo Todaro, le cui dichiarazioni avrebbero sminuito la ballerina Maddalena ed elogiato invece la cantante Angelina.

Ma quella che si è verificata tra Raimondo Todaro e Michele Bravi non è stata l’unica lite a cui assisteremo questa sera. Stando infatti alle anticipazioni, pare infatti che anche Wax si sia reso protagonista di un momento di tensione che ha coinvolto anche il maestro di canto Rudy Zerbi.

Non ci resta dunque che attendere l’arrivo della puntata di Amici prevista per questa sera per scoprire tutti i colpi di scena di cui stanno tanto parlando i giornali di cronaca rosa. Ne vedremo sicuramente delle belle.