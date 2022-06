Amici: la rivelazione inaspettata del cantante Luigi Strangis

Luigi Strangis è il vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Qualche giorno fa il cantante ha rilasciato un’intervista a ‘WittyTv’. Qui Luigi, colloquiando con Giulia Stabile, si è lasciato andare ad alcune confessioni riguardanti la sua vita privata. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato il vincitore dell’ultima edizione del talent condotto da Maria De Filippi.

Dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi la vita e la carriera musicale di Luigi Strangis sono cambiate notevolmente. Come già anticipato, il cantante ha rilasciato un’intervista a ‘WittyTv’ dove ha parlato di alcuni aspetti riguardo il suo privato. C’è da dire che il cantante ha evitato di parlare di argomenti riguardo la sua salute.

Queste sono state le parole di Luigi:

Il vincitore di Amici di Maria De Filippi ha affrontato l’intervista in maniera molto ironica, anche se non sono mancati momenti più seri.

Proprio come quelli in cui il cantante si è lasciato andare ad una confessione privata. A riguardo Luigi Strangis ha dichiarato:

L’intervista è poi proseguita parlando del suo lavoro e dei suoi progetti futuri. In particolar modo il vincitore di Amici di Maria De Filippi ha parlato del suo nuovo lavoro creato dopo la vittoria nel talent. Inoltre Luigi Strangis ha parlato anche del suo rapporto con il pubblico. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Strangis è il mio primo EP. A me piace Luigi Strangis, mi piace come artista. Il rapporto con il pubblico? Bello, ma non me lo aspettavo. È anche amoroso, mi piace avere questo tipo di rapporto. Questi sono i frutti di un percorso.