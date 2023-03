Amici, Lorella Cuccarini lancia una frecciatina a Heather Parisi: le sue parole

Nel corso delle ultime ore il nome di Lorella Cuccarini è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per una frecciatina lanciata ad Heather Parisi. Nel corso di un’intervista rilascia a La Verità la maestra di canto di Amici di Maria De Filippi ha espresso il suo pensiero nei confronti dell’ex ballerina. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Durante un’intervista rilasciata a Belve, Heather Parisi è tornata a parlare di Lorella Cuccarini. Nel programma condotto da Francesca Fagnani l’ex ballerina ha rivelato alcuni retroscena riguardo la rivalità vissuta proprio con Lorella Cuccarini.

A riguardo queste sono state le parole di Heather Parisi:

Fra me e lei non c’è mai stata alcuna rivalità […] Ho sempre deciso io dove andare a lavorare e quando. Io e lei siamo due mondi diversi. Le è sempre stata la prima della classe che sa tutto a memoria, io invece sono più istintiva, faccio ciò che mi viene in mente in quel momento. Se sono più artista di lei? Ti dico solo che non abbiamo niente in comune.

In seguito alle parole rilasciate dall’ex ballerina è arrivata la replica della diretta interessata. In un’intervista rilasciata a La Verità, Lorella Cuccarini ha lanciato una vera e propria frecciatina alla sua collega, riguardo la quale si è espressa con queste parole:

Vorrei evitare di fare quello che fa lei con me, non ho bisogno di parlare di Heather per esserci. La apprezzo artisticamente, ma dopo Nemicamatissima non ci siamo più sentite. Abbiamo visioni diverse della professione.

Come reagirà Heather Parisi alle parole della maestra di canto di Amici di Maria De Filippi? Non ci resta che scoprirlo nei prossimi giorni.