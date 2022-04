Durante una delle ultime puntate del programma televisivo Amici, condotto da Maria De Filippi, l’allievo del team di Rudy Zerbi, Luigi Strangis ha commosso il pubblico con il suo racconto.

Il ragazzo, dopo diverse frecciatine e le discussioni con l’amico Alex, ha voluto spiegare cosa sta accadendo.

Tra i due c’è stato un distacco che Luigi sta vivendo male, ma ha scelto di non rispondere alle provocazioni poiché inciderebbero sul suo stato di salute. Soffre di diabete e ogni tipo di emozione potrebbe incidere sulla glicemia.

L’adrenalina incide sulla glicemia, per questo spesso devo stare in relax, non fa fare effetto all’insulina. Mi è venuto il diabete, sono stato 6 mesi senza ed è stato pesante. Il medico non me lo diceva che era quello, diceva che era lo sviluppo. Da quel momento controllo il mio corpo, le emozioni, cerco di stare tranquillo.

L’allievo ha scoperto il suo problema quando aveva 16 anni e oggi cerca di controllare ogni segnale del suo corpo. Ha spiegato che ogni volta che si ritrova davanti ad un emozione negativa, per non lasciarsi andare, pensa che ci sia di peggio nella vita.

Non funziona sempre. A me non pesa il diabete, devo controllarmi. A modo mio magari, ma cerco di stare sempre rilassato. Ho l’ansia di andare dal medico, ho paura che mi dicono delle cose. A volte so di essere a rischio svenimento. Ma a furia di andare avanti impari a conoscere il corpo, se stai in ipoglicemia senti sulle mani qualcosa che non va, un leggero tremolio.