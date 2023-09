Amici, Maria De Filippi fa una confessione inaspettata: “Qual è il mio complesso fisico più grande”

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è da poco iniziata e gli allievo hanno iniziato la loro avventura nella scuola più famosa d’Italia. Nel corso delle ultime ore Maria De Filippi sta facendo molto parlare di sé per via di un gesto di cui si è resa protagonista nei confronti di un’allieva della scuola.

All’interno della scuola di Amici la padrona di casa Maria De Filippi aiuta spesso i ragazzi e si mostra nei loro confronti una vera e propria confidente. In questi giorni la conduttrice ha svelato un retroscena privato alla balleria Gaia in seguito ad una lettera scritta per lei dalla maestra Alessandra Celentano.

Nel dettaglio, Alessandra Celentano ha fatto sapere alla ballerina di aver notato il suo timore di mostrare il proprio corpo. Dopo aver letto quanto scritto dalla maestra di ballo, Gaia ha confermato quanto rivelato dalla Celentano. A questo punto è intervenuta Maria De Filippi che ha confessato alla ragazza un suo segreto. La conduttrice ha infatti svelato alla ballerina qual è il suo complesso fisico più grande.

Considera che quando io ero piccola, avevo 14 anni. Ero la più bassa della classe e questa cosa mi faceva disperare. Mia madre continuava a dire ‘Tutti in famiglia siamo alti, tu hai preso dalla nonna’. Lei non lo faceva con cattiveria, ma per me era diventato un complesso. Camminavo in punta di piedi in modo tale da risultare più alta di 3 centimetri. Infatti ho il collo del piede perfetto. Sempre più o meno durante quell’età avevo un seno enorme. L’estate prima ero imbarazzata perché non avevo seno. Quella successiva l’ho trascorsa in maglione perché ne avevo troppo. Quindi sono cose che succedono. Pian piano ci si accetta.