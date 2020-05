Amici Speciali, Maria De Filippi spaventa Gaia Gozzi e Sabrina Ferilli La conduttrice nel corso della puntata fa diversi scherzi che spaventano Sabrina Ferilli e Gaia Gozzi

Come tutte le trasmissioni di Maria De Filippi anche quella di Amici Speciali si è rivelata un vero successo. La conduttrice nel corso della puntata fa diversi scherzi e le vittime sono Gaia Gozzi e Sabrina Ferilli.

La puntata inizia con la conduttrice annuncia l’apertura della serata, ma Sabrina Ferilli viene fermata dietro le quinte da dei finti poliziotti. Sabrina Ferilli è incredula, i finti poliziotti l’accusano di truffa.

L’attrice si agita e chiede conforto alla sua cara amica Maria De Filippi. “Lei è un personaggio famoso non può far vedere prodotti fasulli” queste le accuse mosse a suo carico. Il tempo passa e l’attrice va nel panico fino a quando la conduttrice non decide di mettere fine allo scherzo.

“È uno scherzo Sabrina questi sono due attori” dice la De Filippi ridendo, ma la sua amica non la prende bene: “Mi tremano le mani, mi sono agitata, ci vorrà un po’ prima di riprendermi”. Ma, come anticipato, lo scherzo a Sabrina Ferilli non è l’unico. A quanto pare la conduttrice era in vena di risate.

Infatti nel corso della puntata anche Gaia Gozzi rimane vittima di uno scherzo. Un finto speaker, anche lui attore, prende la parola e accusa la cantante di plagio, sulle note della canzone Coco Chanel.

“Mi spiace far presente che questo pezzo è un plagio, ci sono arrivate numerose segnalazioni, le abbiamo controllate e c’è un’altro brano che ha la stessa melodia”. La cantante cade nel panico e, spalle al muro, dice: “Non è vero questo brano l’ho scritto per intero insieme a Simone Privitera”.

Ancora incredula per l’accaduto aggiunge: “Mi sembra impossibile perché il brano l’ho scritto tutto io, una segnalazione del genere non ha senso”. Lo scherzo prosegue e seguono momenti difficili per la ragazza, l’attore incalza: “Sei stata furba perché hai composto il brano in portoghese.

Ora ti faccio vedere qual’è il plagio! Non vuoi essere onesta da ammetterlo da sola? La musica la base è uguale. Il titolo della canzone è ‘È tanto che non la vedo'” conclude il finto speaker. Solo dopo aver ascoltato la canzone, Gaia Gozzi capisce che si tratta di uno scherzo e scoppia in lacrime.

“Ho perso 10 anni di vita” confessa la ragazza. Chiude in bellezza Stash, leader dei The Kolors, che afferma: “È brava e stron**, tanto quanto te”, scatenando una fragorosa risata nello studio. Come sempre un’ottima riuscita del programma per la presentatrice della Mediaset.