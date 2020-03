Amici19, Javier Rojas non vive bene all’interno della scuola: “è tutto finto” Javier Rojas, ballerino nella scuola di Amici 19, non sta vivendo bene la sua esperienza all'interno del programma e potrebbe lasciarlo poco prima della finale

Ad Amici 19 la situazione continua a non andare bene. Ad essere scontento e frustrato è ancora Javier Rojas, che sta vivendo malissimo la sua esperienza all’interno della trasmissione. Infatti, in uno sfogo, fa intendere che non vive bene all’interno della scuola e dichiara: “è tutto finto”.

Non è recente il fatto che Javier Rojas non si stia affatto trovando bene all’interno della scuola di Maria De Filippi. Infatti, già durante il corso del terzo serale, il ragazzo ha avuto una brutta discussione ed ha anche abbandonato lo studio. Da quel momento in poi, la sua situazione non è affatto migliorata. Infatti, ha più volte palesato il fatto che non si sentisse pienamente libero di esprimere sé stesso e tutto il suo potenziale, anche a causa dei giudici e dei professori. Questo lo ha portato ad isolarsi da tutti e ad allenare i rapporti anche con chi in precedenza aveva una bella relazione.

In uno sfogo con l’assistente di Giuliano Peparini, il ballerino cubano così dice:

“Vivo male la presenza di Nicolai e l’atteggiamento di tutti. Questo fingersi amici è tutto finto. Sono stanco, non riposo bene. Mi sveglio stanchissimo. Penso per tutto il tempo. Questa è una situazione che non piace. Non mi sento io. Mi sento perso. Sono stanco di tutto. Non sono qui per essere secondo… sono qui per vincere! Adesso non penso di vincere, non posso proprio farcela”.

Queste parole fanno intendere un atteggiamento arrendevole che, fino a questo momento, non era affatto appartenuto al ragazzo. Sembra essere davvero scoraggiato a causa della situazione e ciò potrebbe portarlo anche ad abbandonare anticipatamente il programma e la gara, come, sempre durante il terzo serale, aveva fatto anche un altro ballerino: Valentin Alexandru.



Sul mutato atteggiamento di Javier Rojas, si è anche espressa un’altra concorrente, Gaia Gozzi, la quale aveva sempre avuto un buon rapporto con il ragazzo in questo periodo insieme. A tal proposito, la ragazza dice:

“Sta sempre per i fatti suoi. Ora è freddo. Di solito con me parlava, adesso mi dice appena una parola”.

Non manca che vedere quale sarà il suo atteggiamento durante la semifinale del programma, che si terrà il 27 marzo.