Anamaria Prodan: l’ex coniglietta Playboy comprerà una squadra di calcio Anamaria Prodan, ex coniglietta Playboy e modella rumena diventata procuratrice, è pronta ad acquistare una squadra di calcio; ecco di che squadra si tratta

Anamaria Prodan ha un passato da modella, un presente da procuratrice e un futuro di proprietaria di una squadra di calcio. L’ex coniglietta Playboy ha comunicato, in un’intervista, la sua decisione di comprare la squadra di calcio FC Hermannstadt nonostante i presunti debiti del club di circa $ 1,1 milioni.

Una modella trasformata in procuratore calcistico sta pianificando di acquistare un club. Anamaria Prodan, che è stata definita l’agente di calcio più sensuale del mondo, starebbe cercando di acquistare una squadra di professionisti in Romania 12 anni dopo aver posato come coniglietta per Playboy.

Secondo gsp.ro, Anamaria Prodan, 47 anni, ha recentemente dichiarato di essere interessata all’acquisto dell’FC Hermannstadt Sibiu. La donna ha già legami con il calcio da tempo a causa del suo matrimonio con l’ex centrocampista rumeno Laurentiu Reghecampf.

Attualmente sta cercando di espandersi ulteriormente e, nell’intervista, ha detto con un sorriso sul viso: “Non lo so, sto pensando di acquistare una squadra di calcio”.

Secondo il Daily Star, Anamaria Prodan ha posato l’ultima volta per Playboy 12 anni fa, ma recentemente ha detto che avrebbe potuto farlo di nuovo, aggiungendo: “Nessuno può fermarmi. Non vedo nulla di male nel fare la modella per le riviste per adulti e permetterei a mia figlia di farlo se lo volesse”.

Come procuratrice, Anamaria Prodan ha contribuito a mediare il trasferimento di Nicolae Stanciu da Steaua Bucarest ad Anderlecht per quasi 9 milioni di sterline nel 2016, rendendolo la vendita di un giocatore rumeno più costosa di tutti i tempi. Anche l’ex stella del Chelsea, Adrian Mutu, era anche uno dei suoi clienti.

Nel 2009 Anamaria Prodan è diventata presidente esecutivo dell’FC Snagov prima di assumere un ruolo simile all’FC Cluj tre anni dopo.

Ora sta pianificando di entrare di nuovo nella sala del consiglio di una squadra di calcio, dividendo così il suo tempo tra ospitate televisive, contratti milionari e la carriera da modella.