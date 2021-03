“Ancora non mi sembra vero, sei qui tra le mie braccia”, immensa gioia per l’ex tronista e una delle influencer più seguite

La gioiosa notizia è arrivata poche ore fa, sul profilo Instagram dell’ex tronista di Uomini e Donne: Ludovica Valli è diventata mamma di una bellissima bambina. Una foto in bianco e nero, le mani dei neo genitori che stringono la manina della nuova arrivata e una data 8 marzo 2021, che segna l’inizio di una nuova meravigliosa vita.

Sei la ragione della nostra esistenza. Ancora non mi sembra vero, sei qui tra le mie braccia.

Aveva tenuto nascosta la gravidanza nei primi mesi e poi aveva svelato la notizia con un dolcissimo video. Oggi Ludovica Valli ha accolto tra le braccia il frutto del suo amore con l’imprenditore Gianmaria Di Gregorio.

Anche la sorella, Beatrice Valli ha commentato il post con tanti cuoricini e ha condiviso, a sua volta, la lieta notizia sul suo profilo Instagram. Si vociferava di cattivi rapporti tra le due sorelle Valli, ma sembrerebbe che ora sia tutto risolto.

Chi è Ludovica Valli

Ludovica Valli è una nota influencer, seguita oggi da oltre 1,7 milioni di Follower. È conosciuta per essere la sorella della modella e influencer Beatrice Valli e per aver partecipato come tronista al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

È nata il 2 marzo 1997, in provincia di Reggio Emilia ed è cresciuta con le sue due sorelle.

Dopo Uomini e Donne, ha partecipato alla terza edizione di Temptation Island con l’ex fidanzato e corteggiatore Fabio Ferrara.

Ludovica Valli ha affrontato molte delusione amorose, fino all’incontro con il suo attuale compagno, Gianmaria Di Gregorio. La coppia si è incontrata per la prima volta ad Ibiza, nel 2019.

Da subito, la seguitissima web influencer non ha avuto dubbi sull’uomo che aveva davanti. Colui che l’avrebbe portata all’altare. Oggi si amano come il primo giorno e quell’amore è stato coronato dall’arrivo di una bellissima principessa.