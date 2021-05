Diventato famoso nel 2010 grazie alla sua partecipazione e vittoria nell’undicesima edizione del Grande Fratello, Andrea Cocco Hirai ha continuato nella sua brillante carriera di modello e ottimo cuoco. Gli oltre 30mila follower che continuano a sostenerlo e seguirlo sui social, circa una settimana fa, hanno potuto apprezzare le foto del piccolo Massimo, il suo primo figlio.

Una gioia incontenibile per il vincitore dell’undicesima edizione del reality show più famoso d’Italia.

Credit: andreacoccohirai – Instagram

Dopo aver vinto, il modello e cuoco aveva iniziato una relazione con Margherita Zanatta, sua coinquilina nella casa più spiata del paese.

Credit: andreacoccohirai – Instagram

Il loro rapporto, chiacchierato per molti mesi anche dopo la fine della trasmissione, era finito poco dopo. Poi ha avuto un’altra storia con la modella ungherese Tamara Zsilinszki. Anche quella andata male.

Da circa due anni, Andrea è fidanzato con Teresa Aiello, ingegnere ed insegnante originaria della Sicilia, ma trasferita a Vicenza per stare insieme a lui.

Credit: andreacoccohirai – Instagram

Proprio lei, che non c’entra nulla con il mondo dello spettacolo e che non vive la sua vita sotto la luce dei riflettori, lo ha appena reso papà per la prima volta.

Andrea Cocco Hirai e l’annuncio della nascita di suo figlio

Circa una settimana fa, sul profilo Instagram di Andrea Cocco Hirai sono apparse delle meravigliose foto del piccolo Massimo Girolamo Chikahiro Cocco Hirai. È questo il nome scelto per il primo genito del modello e cuoco italiano. Molto dolce e significativo il fatto che nel nome del bambino sia presente un rimando alle origini giapponesi del neo papà.

Queste le parole che Andrea ha aggiunto al post:

Amore mio, quando ho sentito il tuo primo vaggito stando all’erta fuori ad aspettarti ho pianto ,non ce l ho fatta ad essere semplicemente felice; non so neanche perche’ ho immaginato che ci fossero ad aspettarti anche i tuoi bisnonni, Ottavio e Fernanda. Reiko e Chikao; o forse semplicemente mi piaceva il fatto che fossero li a vedere come continuava la nostra storia di famiglia.