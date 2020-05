Andrea Denver parla della sua amicizia con Madonna Andrea Denver, dopo il Grande Fratello Vip, parla del suo rapporto con la Pop-Star americana Madonna

A quanto pare Alfonso Signorini non è stato l’unico a notate Andrea Denver. Infatti, dopo la sua stretta amicizia con Adriana Volpe all’interno della casa, il modello ha svelato un’altro legame per lui molto importante.

L’ex gieffino, in una recente intervista al settimanale ‘Chi’, ha raccontato di una sua grande amicizia con una vera stella: Madonna. Il modello ha raccontato dal principio come è avvenuta questa conoscenza. Nel suo profilo Instagram la regina del pop aveva pubblicato uno scatto in cui l’ex gieffino mostrava gli addominali.

Ecco le parole di Andrea Denver al riguardo: “Ricordo che un giorno, mentre ero impegnato in un servizio fotografico, il mio cellulare cominciò a ricevere notifiche a raffica. Madonna aveva pubblicato una mia foto sul suo promo Instagram con un commento eloquente sui miei addominali“. Ma non finisce qui. Andrea Denver ha confessato di scambiare spesso messaggi privati con la cantante americana e che di questo ne è molto felice.

Infatti è a questo punto che per l’ex gieffino è arrivata l’emozione vera: Madonna stessa lo aveva contattato. La pop-star avrebbe chiesto al modello veronese di partecipare al video musicale di Bit*h I’m Madonna. Poi il 29enne ha spostato l’argomento parlando un po’ del loro rapporto in maniera più generica.

Il modello ha raccontato che non sono mancate le occasioni per incontrarsi con Madonna: “Con lei ho un bel rapporto di amicizia. Ci siamo anche visti a qualche evento e ci massaggiamo di frequente”. Poi non ha mancato l’occasione per elogiare la pop-star statunitense, sottolineando che splendida persona sia. “Mi piace molto il legame e il modo con cui vive la famiglia.

Più volte abbiamo parlato di quanto sarebbe bello se venisse organizzato un suo concerto all’Arena di Verona. Sarebbe uno spettacolo unico” ha dichiarato. Speriamo che Madonna decida di ascoltare il suo consiglio.