Andrea Iannone in festa sui social, il commento di Belen Rodriguez non passa inosservato: le parole della showgirl

Il ritorno alle corse di Andrea Iannone è stato davvero impressionante, sia per il podio in Superbike sia per gli apprezzamenti di due donne in particolare.

Il ritorno alle corse di Andrea Iannone è stato davvero impressionante, concludendo al terzo posto nel GP di Australia di Superbike a “Phillips Island”. Il rientro del pilota arriva dopo diversi anni di stop dopo la brutta parentesi sportiva e giudiziaria che lo ha visto protagonista di un controverso caso doping. Il manico pregiato del pilota abruzzese è stato sulla sella di moto importanti della MotoGP come la Ducati, ha duellato con campioni del calibro di Valentino Rossi e Marc Marquez. Il suo rientro nel mondo dell’agonismo è stato accolto con gioia da molti appassionati.

Iannone ha condiviso immediatamente questo traguardo grazie a un post sui social molto acclamato e commentato, suscitando quindi festeggiamenti e apprezzamenti da parte dei suoi fan. Il primo commento che non poteva passare inosservato è arrivato da Elodie, la sua attuale fidanzata. Scrive la cantante, lei attualmente tra le regine del Pop italiano:

Sono orgogliosa di questo meraviglioso ritorno. Hai saputo attendere con pazienza, amore e dignità. Grazie per l’esempio che rappresenti, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi sempre pieni di vita! Sei il mio uomo buono, bello e un po’ matto come un cavallo.

Il messaggio, inoltre, si chiudeva in bellezza con un censurato “Ca..o se ti amo!”. Iannone ha risposto subito a Elodie con una semplice parola in inglese, Together, ovvero, “Insieme”, accompagnata dall’emoticon di un cuore. Insomma, il breve siparietto di due innamorati, famosi certo, ma pur sempre due teneri innamorati sui social.

Ma le sorprese e gli apprezzamenti non sono finiti qui per il pilota, che ha ricevuto anche le congratulazioni da un’amica di lunga data. Il commento di Belen Rodriguez, ex fidanzata di Iannone, non è passato proprio in secondo piano sul web. La “vecchia conoscenza” del pilota di Superbike ha scritto:

Quanto sono felice! La determinazione e il cuore buono vincono sempre!

Non si è fermata a complimentarsi con Iannone, ma ha anche fatto un apprezzamento alla coppia, quella formata dalla cantante e dal suo ex fidanzato. Riferendosi anche a Elodie, infatti, la showgirl ha aggiunto “Siete una favola”. Un grande ritorno in pista per il pilota. Chissà se il commento illustre di Belen sarà apprezzato da lui e, soprattutto, dalla fidanzata Elodie.