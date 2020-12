Andrea Zelletta ammette di aver mentito: “Non sapevo delle voci su Natalia”

Andrea Zelletta è totalmente in crisi, il ragazzo ha ammesso di aver mentito in merito alle voci che girano sul tradimento di Natalia

Non è andato tutto liscio nella casa del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta è entrato ufficialmente in crisi. Se in un primo momento l’incontro con la sua fidanzata Natalia Paragoni lo aveva tranquillizzato, a mente fredda il modello è crollato di nuovo.

I rumor messi in giro da Dayane Mello e Giacomo Urtis su una vacanza fatta proprio da Natalia Paragoni a Capri riecheggiano nella testa di Andrea Zelletta. In un momento di sfogo con Samantha De Grenet il modello ha ammesso di non aver chiare delle cose.

Dopo i dubbi sorti anche in Tommaso Zorzi, il modello pugliese, non ha potuto far altro che crollare in un lungo pianto. Il giovane ha bisogno di rivedere Natalia Paragoni e capire meglio cos’è successo quest’estate.

Sto male, non ce la faccio più. Non è andato tutto bene. Io non sapevo di questo rumor, del chiacchiericcio. Capisci che stanno dicendo robe pese. Divento pazzo. Ok che al 99,99%, ma è sempre il 99. Non posso tollerare delle robe così, il fatto che si sia parlato con facilità di certe cose.

In Samantha De Grenet, Zelletta cerca di trovare conforto e spiega perché ha mentito ad Alfonso Signorini. Una pecca di ingenuità? Per Tommaso Zorzi il ragazzo ha preferito fare il furbo piuttosto che sviscerare dettagli della sua vita privata.

Tu Samy ti fidi al 100%? 100%? In diretta ho detto ‘io so tutto’, ma intendevo del fatto che è andata in vacanza. Ero d’accordo? No! Samantha non sono d’acciaio. Ora voglio sapere di più. Perché ci sono queste voci? Da dove arrivano? Mi fido di Natalia, ma non mi basta.

Il ragazzo è anche venuto a conoscenza di alcune voci che si sono sparse nella casa. Sembra infatti che il presunto ragazzo con il quale ha dormito l’influencer le ha poi comprato di tutto il giorno dopo. Accuse molto pesanti per una ragazza di 20 anni.

Ci sono cose che in diretta ieri non sono uscite fuori, non le hanno fatte vedere, me le ha dette Tommaso. Ho mal di testa da ieri. In puntata l’ho tutelata. Comunque la verità è che io so che è andata in vacanza con delle persone… sapevo con chi era, questo sapevo. Mi verrebbe spontaneo fare delle domande alla mia ragazza. Ragazzi ci sto male, dentro mi vengono mille pensieri. Da una parte odio che ci siano queste voci sulla mia donna, dall’altra io vorrei delle risposte.

E il modello conclude: “Ok che mi fido della mia fidanzata, però devo ammettere che la pulce c’è. Pensate che io ho saputo di quella bomba ieri in quel momento.“