Sui social, in particolar modo su Instagram e Tik Tok, sta spopolando grazie ai suoi video di cucina. Ormai Andriana Kulchytska è diventata una vera e propria star. Tutti la amano e la seguono. Ma conoscete Andriana Kulchytska? Ecco tutto quello che c’è da sapere su uno dei personaggi più social del momento.

Spesso è chiamata ‘la ragazza con l’accento’ dal momento che quando parla svela le sue origini ucraine. Infatti, Andriana Kulchytska è nata a Leopoli, in Ucraina. La giovane influencer, però, ha trascorso gran parte della sua infanzia in Russia, precisamente a Sambir.

Questo è il motivo principale per cui le ricette della giovane tiktoker sono un misto della cucina ucraina e di quella russa. Successivamente Andriana si è trasferita in Polonia dove ha continuato a coltivare la passione non solo per la cucina ma anche per il cibo salutare.

Durante questo periodo la giovane influencer ha avuto la possibilità di sperimentare un gran numero di ricette da sola. Andriana, infatti, si è ritrovata ad abitare lontano dai genitori e questo l’ha obbligata a preparare tutto da sola. Oltre alla cucina e al cibo salutare, un’altra grande passione della 22enne è lo sport che Andriana cerca di praticare assiduamente.

Due anni fa Andriana è giunta in Italia dove ha iniziato a condividere sulle sue pagine social alcune delle ricette migliori della sua infanzia. Oggi la giovane tiktoker è diventato uno dei personaggi più seguiti e amati sui social. Stando da poco nel nostro Paese può capitare che spesso sbaglia alcune parole. Ma questo non preoccupa la giovane Andriana che ci ride e scherza su.

Le ricette di Andriana e il modo in cui le spiega hanno permesso alla giovane ragazza di diventare uno dei personaggi del momento e sui social è seguitissima tanto da poter contare più di un milione di followers.