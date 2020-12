Ecco qualche ricetta golosa per realizzare velocemente antipasti stuzzicanti ma facili da creare, l'ideale per gli aperitivi casalinghi

Ecco qualche sfiziosa e golosa idea per preparare antipasti veloci e facili da realizzare. La soluzione perfetta per accompagnare aperitivi casalinghi.

L’ideale per le serate da trascorrere con chi vogliamo bene, sorprendendo con ricettine davvero intriganti. Antipasti veloci per un buffet o per un evento importante, ma anche per una cena informale.

Finger food e altre delizie

Antipasti veloci da preparare rapidamente, anche all’ultimo minuto, e da servire in tavola per sorprendere e stupire.

Il modo migliore per spezzare la fame in attesa delle portate principali, dal finger food più moderno alla soluzione più classica.

L’antipasto è il modo migliore per accogliere gli invitati. L’accompagnamento giusto per placare la fame in attesa delle portate più importanti.

Scopriamo insieme le ricette più adatte per ogni momento, da preparare rapidamente ma con amore. Ecco una serie di idee stuzzicanti spezza fame.

Crostini alla salsa tonnata

Frullate due scatolette di tonno precedentemente private dell’olio insieme a qualche cappero, un cucchiaio di maionese, una punta di senape e un po’ di formaggio spalmabile.

Mescolate in un ciotola con un pizzico di pepe, di aneto e stendete sopra delle fettine piccole di pane tostato in forno.

Decorate con un ciuffo di prezzemolo e servite i vostri golosi antipasti veloci.

Frittata alle verdure

saltate in padella le zucchine tagliate a rondelle con mezza cipolla rossa precedentemente affettata sottilmente, e una manciata di piselli.

A parte sbattete in una ciotola capiente sei uova insaporendo con sale e pepe, unite le verdure e mixate con poco formaggio grattugiato.

Lasciate cuocere in forno in una pirofila oppure in padella girandola più volte. Servite la frittata tagliandola a cubetti.

Crostini al sesamo

Ecco un’idea davvero easy per antipasti veloci super golosi. Tagliate il pane in cassetta, meglio se ai cereali, ricavando dei triangoli senza crosta.

In una ciotolina mescolate del burro di soia precedentemente ammorbidito con una spolverata di curcuma.

Stendetene una velatura sul pane e ricoprite con il sesamo, fate tostare sopra la placca del forno per qualche minuto.

Servite croccanti.

Polpettine di zucchine

Pulite e bollite le zucchine in acqua, scolate e frullate con uno spicchio d’aglio, prezzemolo, sale, pepe q.b, formaggio grattugiato e un uovo.

Impastate con le mani e create le polpettine da rotolare nel pangrattato, disponetele in sulla placca con carta da forno e un filo d’olio.

Rifinite con una velatura di rosmarino e cuocete fino a quando non saranno croccanti. Si possono servire sopra un piatto di portata guarnite con foglioline di menta fresca.

Oppure con uno stecchino di legno decorativo.

Pizzette veloci

Volete replicare il gusto della pizza ma non volete impastare? Ecco la soluzione che fa per voi.

Stendete sulla placca da forno un rotolo di pasta sfoglia o brise, spianandolo con l’aiuto delle dita.

Bucherellatela con i rebbi della forchetta e tagliatela con la rotella ottenendo dei riquadri irregolari.

Su ognuno stendere un cucchiaio di passata di pomodoro, qualche cubetto di mozzarella, origano e una presa di sale.

Lasciate cuocere rapidamente in forno e servite calde.

Spiedini salati

Un classico di sempre sono gli spiedini salati. Per un piatto freddo veloce basta infilzare in sequenza pomodorini freschi, mozzarella, pomodori secchi, cipolline, olive e cetriolo fresco.

Il tutto precedentemente insaporito in una ciotola con poco olio, sale, pepe, aglio e peperoncino.

Spiedini dolci

Anche in questo caso l’infilata di ingredienti è fondamentale questi antipasti veloci, meglio se su uno stecco in legno da spiedo.

Potete alternare frutta di stagione tagliata a cubetti precedentemente insaporita in una ciotola con succo di arancia, limone e menta tagliata finemente.

Crostini all’avocado

Sbucciate l’avocado e frullate la polpa, togliendo il seme. Frullandola con succo di limone, un goccio d’olio d’oliva, sale, pepe, pomodorini; a piacere si può aggiungere un pizzico di senape e di peperoncino.

Tagliate il pane a fette creando piccoli crostini circolari da tostare in padella, da guarnire con la crema e da servire con una spolverata di formaggio grattugiato.

Pomodorini ripieni

Un classico estivo di sempre, basta tagliare i pomodorini ramati ricavando una calotta e svuotando la parte inferiore.

Quest’ultime disponetele a testa in giù sopra una griglia o un piatto, dopo averle salate.

In una ciotola mixate la ricotta, olive senza nocciolo, basilico, sale e pepe.

Riempite le basi con la crema, spolveratele con un pizzico di timo e ricoprite con le calotte.

Chips di verdure

Lavate e sbucciate le verdure quindi tagliatele sottilmente con la mandolina.

Lavatele velocemente sotto l’acqua e disponetele sulla placca ricoperta con carta da forno.

Conditele con olio e personalizzate il sapore con spezie differenti: paprika, rosmarino, dragoncello.

Infornate a 150° e servite croccanti questi gustosi antipasti veloci.

Mini tramezzini

Non possono certo mancare, si preparano rapidamente e ancora più velocemente si gustano.

Basta utilizzare pane per tramezzini, meglio se all’olio d’oliva tagliando le fette a metà.

Su ognuna potete spalmare una crema differente: maionese, paté di olive, paté di melanzane, formaggio alle erbe, pesto.

Tutto ciò che la vostra fantasia potrà suggerire, sovrapponendole l’una sull’altra e intervallandole con un affettato o del formaggio a piacere.

Si tagliano creando dei tramezzini a più strati.

Cous Cous finger food

Preparate il cous cous mentre a parte saltate in padella le verdure di stagione tagliate a cubetti.

Mixate il tutto e ripassatele in padella con l’aggiunta di un pizzico di curry, servite in mini vaschette o bicchierini guarnendo con basilico e menta.

Verdure al forno

Tagliate le verdure per il lungo con la mandolina oppure a fette sottilissime, disponetele sopra la placca di metallo rivestita con carta da forno.

Irrorate con olio, aglio tagliato finemente, pangrattato, formaggio grattugiato, menta ed erba cipollina, sale e pepe.

Cuocete a 220° per circa 20 minuti, quindi con il grill per altri 10 minuti.

Fiori di zucca ripieni

Pulite i fiori di zucca eliminando il picciolo, il gambo e le escrescenze. A parte frullate in una ciotola due zucchine e un cipollotto saltato in padella con dello speck.

Unite una mini ricottina, del timo fresco e qualche foglia di menta. Sale e pepe e del formaggio grattugiato.

Guarnite i fiori di zucca con il valido aiuto di una sac-à-poche, cuoceteli su una pirofila con olio disponendo in forno per 10 minuti a 180 gradi.

Tocchetti di merluzzo impanato

Un antipasto corposo ma molto saporito, facile da preparare. Basta tagliare il merluzzo fresco a pezzetti, privandolo delle lische e della pelle.

A parte, in un piatto, sbattete accuratamente le uova; preparate l’impanatura in un secondo piatto.

Mixando pangrattato, formaggio grattugiato, prezzemolo, timo, rosmarino tritato, sale, pepe q.b. e aglio tritato a piacere.

Si immerge il pesce nell’uovo e lo si passa vigorosamente nell’impanatura, facendolo poi cuocere in padella con abbondante olio d’oliva ma a fiamma dolce.

Oppure in forno, la panatura dovrà risultare compatta e croccante.

Lo si lascia riposare sopra un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso, mantenendo inalterato il gusto.

Rotolo al salmone

Spalmate il pane per tramezzini all’olio d’oliva con uno strato di formaggio cremoso, precedentemente mixato con erba cipollina tagliata finemente, un pizzico di menta fresca e pepe nero.

Ricoprite con il salmone affumicato a fette e arrotolate con cura evitando che la farcitura fuoriesca o che il pane si spezzi.

Avvolgete con la pellicola per alimenti e lasciate riposare il frigorifero per qualche ora.

Tagliatele a rondelle prima dell’arrivo degli ospiti e servite disponendole sopra un piatto con rapanelli affettati.

Carpaccio di frutta di stagione

Tagliate la frutta di stagione sottilmente e disponetela in un piatto irrorandola con del succo di limone. Potete guarnire anche con dei topping o con granella di biscotto.

Completate con una velatura di cannella in polvere e zucchero a velo.

Salvia fritta

Facilissima da preparare basta lavare la salvia, asciugando ogni singola foglia con carta assorbente.

Infarinatele singolarmente da entrambe i lati e friggetele in padella con olio di semi di arachidi.

Appoggiatele su carta assorbente, salate e servite.

Broccoli arrosto

Un’idea davvero singolare ma molto golosa: si lavano i broccoli, si tagliano le cimette e si buttano in acqua a sbollentare.

Quando risultano tenere scolatele e lasciatele raffreddare, quindi premetele in uno scolapasta per eliminare l’acqua in accesso.

Versate in una ciotola capiente con formaggio grattugiato, qualche tocchetto di formaggio olandese, una manciata di cipolla tritata finemente, mezza tazza di pangrattato, due uova, sale e pepe.

A piacere potete aggiungere anche aglio e peperoncino.

Mescolate accuratamente eventualmente schiacciando con la forchetta e versate il composto in uno stampo per mini muffin, precedentemente oliato.

Si cuoce per 20 minuti nel forno preriscaldato e si sforna, estraendo i muffin con l’aiuto di un coltello.

Piadine farcite

Stendete sulle piadine uno strato di farcitura, magari paté di olive o formaggio alle erbe, una crema di peperoni o di zucchine, fino al pesto.

Farcitele con rucola e bresaola, pomodoro tagliato sottilmente e brie, zucchine e melanzane.

Insaporite con una presa di timo e arrotolatele singolarmente.

Servite tagliandole a rondelle, prontissime come antipasti veloci da gustare subito.

Un’idea sfiziosa e veloce da realizzare facilmente e da gustare con un buon bicchiere di vino.