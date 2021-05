Angela Chianello riceve il vaccino anti-Covid: le sue parole

Ormai tutti la conoscono come Angela da Mondello, famosa per il tormentone ‘Non ce n’è Covid’. Come da lei stessa annunciato, nella giornata di oggi, lunedì 24 maggio, Angela Chianello riceverà il vaccino anti-Covid. Su Instagram la donna ha mostrato tutta la sua gioia ed ha smentito le voci secondo le quali non vorrebbe vaccinarsi.

Angela Chianello: le accuse del produttore Noseal

Antonino Lombardo, in arte Noseal, è stato colui che ha prodotto il brano che ha reso popolare Angela da Mondello, ‘Non ce n’è’. Oggi, però, l’uomo ha rivolto pesanti critiche alla donna, accusandola anche di fatti molto gravi, tanto che il famoso produttore avrebbe anche chiamato gli assistenti sociali.

In particolar modo, la chiamata agli organi competenti sarebbe stata fatta dal produttore per il trattamento che la donna avrebbe riservato a sua figlia. Secondo l’uomo, infatti, Angela Chianello avrebbe lasciato sua figlia da sola e dunque, stando alle sue parole, dovrebbe pensare solo a fare la madre. Proprio per questo motivo il produttore ha chiamato gli assistenti sociali chiedendo loro di vigilare sulla figlia di Angela Chianello.

Inoltre, Noseal ha preso le difese di Lele Mora, fortemente criticato dalla donna e accusato di averla sfruttata. Non mancano critiche neanche per colei dalla quale tutto è iniziato, Barbara D’Urso. Stando alle sue parole, infatti, la regina della tv l’avrebbe sfruttata per ottenere una maggiore visibilità.

Dopo il lancio del suo tormentone, il popolo del web si è scagliato duramente contro Angela da Mondello. Proprio per questo motivo, la donna ha più volte espresso il suo desiderio di voler tornare alla normalità e ad una vita lontana il più possibile dai riflettori.