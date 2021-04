Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante Angela Da Mondello che ha lasciato tutti a bocca aperta. Si tratta di un’indiscrezione che coinvolge anche Noseal, il produttore musicale del singolo “Non ce n’è”. Quest’ultimo avrebbe chiamato gli assistenti sociali per vigilare la figlia della donna.

Si tratta di un azione eclatante che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ma quali sono le motivazioni che avrebbero spinto Antonio Lombardi a compiere queste gesto estremo? In primo luogo il produttore musicale ha affermato che Angela Da Mondello lasciava sua figlia sempre sola. In secondo luogo ha sostenuto che la donna dovrebbe farle da vera madre.

Non è tutto. Noseal avrebbe preso anche le difese di Lele Mora sostenendo che lui avrebbe pagato tutte le spese e voli aerei per la donna in modo che lei lo raggiungesse a Milano.

Dunque, stiamo parlando di dichiarazioni davvero pesanti di cui Angela Da Mondello se ne sarà sicuro risentita. Non è tutto. Nell’ultimo periodo la donna sta facendo molto chiacchierare su di sé. Infatti, lei stessa si à scagliata anche contro Barbara D’Urso con l’accusa contro quest’ultima di averla usata solo per ottenere visibilità e successo. Come si evolveranno le questioni? Non ci resta che scoprirlo!