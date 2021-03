Angela da Mondello, l’amara e inattesa confessione: “Mio marito ha avuto il Covid”

Tutti avrete conosciuto Angela Chianello, in arte Angela da Mondello, diventata ormai famosa dopo l’intervista rilasciata a Pomeriggio 5 durante l’inizio della pandemia causata dal Sars-Cov-2. La donna è diventata poi protagonista del tormentone ‘Non ce n’è Coviddi’. Ed oggi si sfoga duramente contro Mediaset e Lele Mora. Inoltre, la donna ha dichiarato di aver ricevuto minacce da moltissimi utenti del web.

Specificando che suo marito ha avuto il Covid, la donna ha dichiarato:

Mio marito ha avuto il Covid. Quella frase fu detta in un momento di leggerezza, mentre ci trovavamo in spiaggia e ci è stato montato un caso sopra.

A queste dichiarazioni ha aggiunto:

Riceviamo minacce di ogni genere, in cui scrivono di volere uccidere me e mia figlia. Il tutto con profili falsi. Ma perché non la fate finita? Perché dovete fare ciò per una frase che ho detto sul Covid.