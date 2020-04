Angela Di Iorio ex dama del Trono Over si scaglia contro Maria De Filippi: “Lei si diverte sul bullismo” Angela Di Iorio, ex dama del Trono Over di Uomini e Donne è delusa da Maria De Filippi: "Lei si diverte sul bullismo che fanno Tina e Gianni"

Uomini e Donne è uno dei programmi Mediaset più seguiti. La sua conduttrice Maria De Filippi è uno dei volti più amati del piccolo schermo. Eppure è arrivata una dichiarazione scottante.

A rilasciare queste testimonianze inedite è Angela Di Iorio, una delle protagoniste del Trono Over, il cui percorso televisivo è stato alquanto turbolento. Infatti la dama ha subito varie accuse durante il suo percorso nel programma. In particolare le è stato biasimato di essere alla ricerca di un uomo ricco che potesse darle una vita lussuosa. Queste dichiarazioni erano fatte soprattutto dai due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, noti per essere capaci di frasi molto pungenti.

Ma queste dicerie sono state molto pesanti per Angela, tanto da costringerla a lasciare il programma. Ultimamente Meteoweek l’ha intervistata e quello che ne è venuto fuori è sconcertante. Ha raccontato in primis che Uomini e Donne doveva essere per lei un nuovo inizio dopo una vita di sofferenze. Pensava che il programma fosse: “Una cosa seria” dice testualmente.

Con l’inizio della sua partecipazione al programma Angela Di Iorio dice: “Avevo ricominciato a sognare, a sentirmi viva, a vedermi di nuovo donna. Ma l’incanto è durato poco. Mi sono ritrovata in una realtà molto diversa da quella che si vede in TV e si percepisce da casa, una realtà costruita”. Angela racconta che nello studio succedono cose che non vengono mandate in onda e che la produzione effettua un “taglia e cuci” sulle scene e tante vengono scartate.

Ecco cosa ha aggiunto: ” E’ come se fosse tutto pilotato. Basti pensare che i corteggiatori spesso vengono in studio perché chiamati da loro e sono molti gli uomini che hanno scritto in trasmissione con l’intento di venirmi a corteggiare, ma non sono mai stati interpellati. Come mai? Avevano forse paura che io potessi andare via prima del previsto? Io come dama over facevo ascolti”. Quanto a Maria De Filippi, l’ex dama afferma di volere delle scuse dalla conduttrice.

Ecco le sue parole: “Io ho amato Maria e nonostante la mia sofferenza a Uomini e Donne, non riesco ad odiarla. Però c’è una cosa che ad oggi ancora non le perdono: l’aver riso mentre io piangevo. Lei si diverte sul bullismo che Tina e Gianni fanno alle signore anziane e questo non è un buono esempio. Se una sua dama viene bullizzata dovrebbe difenderla non divertirsi. Mi piacerebbe avere un giorno un confronto da donna a donna”.

Angela ha molto da dire anche su Gemma Galgani. Infatti, secondo la ex dama: “Lei è un’attrice, una marionetta nelle mani del programma. Posso dire che col senno di poi, un po’ per lei provo pena e tenerezza. Ormai è una dama del Trono Over da tempo immemore, ci sarà un motivo no?”

Infine, quando le viene chiesto se, tornando indietro, prenderebbe di nuovo parte al programma, risponde che non lo farebbe assolutamente. Ecco cosa ha aggiunto: “In questo percorso ho inizialmente sognato, ma poi ad un certo punto mi sono ritrovata a piangere e sulla bilancia c’erano più lacrime che sorrisi. La colpa è stata mia: non ho capito che era un programma spettacolo. Mi hanno fatto molto male”. Insomma, in questa intervista sono stati svelati degli altarini. Come reagirà Maria De Filippo?