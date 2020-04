Gemma Galgani, Tina Cipollari: “Ti piace perché è giovane” Gemma Galgani si sta appassionando a un suo nuovo corteggiatore, Tina Cipollari si infuria: "Ti piace solo perché è giovane"

Occhi Blu, dopo la sua comparsa nel celebre programma televisivo “Uomini e Donne” sta continuando a scrivere a Gemma Galgani, sempre più lusingata delle attenzioni che le vengono riservate. Il corteggiatore misterioso, racconta alla donna di continuare a pensarla e che vorrebbe presto condividere un picnic con lei.

Occhi blu, nel suo messaggio, afferma: “Se fosse per me, farei ritornare di modo le vecchie lettere scritte a mano, perché penso che ci sia la passione e il sentimento di chi scrive” e in seguito fa vedere anche due filmati. Gemma è molto lusingata dalla attenzioni del corteggiatore, tuttavia confessa di non credere che l’uomo abbia 38 anni: “Penso che abbia bluffato sull’età, perché probabilmente avrà pensato di giocare sull’età per mettermi alla prova” spiega Gemma.

Alla luce di questi avvenimenti, Tina Cipollari dice: “Lei è convinta che abbia 38 anni. Tu lo tieni perché ti piacciono i giovani. Questo ha 80 anni”. “Sei proprio perfida come sempre” risponde Gemma. Successivamente arriva un messaggio da parte di Occhi Blu con la voce registrata.

Dopo averle inviato un video messaggio con alcune immagini del mare, Gemma ascolta per la prima volta la voce di Occhi Blu, mentre le sta cantando un canzone del noto cantante Gianni Morandi. In seguito, Gianni Sperti commenta: “Ha una voce giovane”.

E Tina, incuriosita dalla vicenda chiede: “Ha mandato solo la voce?”. Ma la sua curiosità si accentua: “Che altro ti serve Gemma? Cosa ti piacerebbe vedere di quest’uomo?” incalza la Cipollari, che vedendo l’atteggiamento di Gemma, le lancia chiare frecciatine. “Voglio scoprire un po’ alla volta quest’uomo”, risponde Gemma Galgani, davvero lusingata.

Lei infatti, intraprendendo questo percorso, non si sarebbe mai aspettata di ricevere così tanti corteggiamenti e messaggi romantici. La dama di Torino, non nega, che tra tutti i suoi corteggiatori le attenzioni di Occhi Blu la colpiscono in particolar modo, per la costanza e la dolcezza