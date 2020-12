Angela da Mondello, scattano le denunce: “I miei figli non si toccano”

Giorni tempestosi per Angela da Mondello, la celebre protagonista del tormentone Non c’è ne Covid. La verace siciliana ha scelto di appellarsi alla Polizia Postale per risolvere una questione che da settimane la sta logorando. Diversi hater e leoni da tastiera l’hanno messa nel mirino con pesanti insulti e gravi minacce su Instagram.

Angela da Mondello: primogenito scomparso a 21 anni

Addirittura è spuntato uno stalker, che costantemente riempie Angela di messaggi carichi di odio nei confronti dei suoi figli. Chi ne segue costantemente le vicende, sa come sia mamma di una ragazzina di 13 anni, mentre il primogenito, nato con una disabilità grave, è scomparso cinque anni fa, all’età di 21 anni.

Offese alla figlia di 13 anni

Contattata dal portale Gossipetv Angela ha spiegato di essere andata a sporgere delle denunce in quanto è giunta al limite.

La figlia ha anch’essa i social. Se pubblica degli scatti con una compagna di scuola viene ricoperta di offese. A Palermo nessuno l’ha attaccata. Anzi, la Preside l’ha contattata per comunicarle che per tutto ciò che le è successo non ha fatto nulla di male.

Messaggio terribile a Santo Stefano

Il Natale Angela da Mondello lo ha trascorso con il marito, i genitori e la sua unica figlia. A Santo Stefano ha ricevuto un messaggio terribile sul primogenito. Lo ha avuto a 13 anni, ma, sebbene fosse piccolissima, non lo ha mai abbandonato. Una vicenda non facile, ciononostante si fa forza per la ragazzina e non intende farle pesare alcunché.

Angela da Mondello: l’affetto della gente le trasmette forza

Non ha mai pensato di cancellare il proprio profilo di Instagram. Non perché rincorra la popolarità a ogni costo ma perché ha la coscienza pulita: non ha fatto nulla di male. Per fortuna ci sono numerosi follower che le scrivono cose belle: le trasmettono forza. Quando si è recata a Milano e a Roma ha sentito l’affetto della gente.