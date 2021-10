Dopo 9 mesi di trepidante attesa, il giorno tanto aspettato da Filippo Inzaghi e dalla sua compagna Angela Robusti è finalmente arrivato. I due, nel pomeriggio di ieri, sabato 23 ottobre 2021, sono diventati genitori per la prima volta insieme. Hanno potuto stringere tra le braccia il piccolo Edoardo. L’annuncio social dell’allenatore del Brescia.

Credit: anneannetteiris – Instagram

A divulgare la notizia per primo, in realtà, ci ha pensato il Corriere della Sera. Nella serata di venerdì scorso, Angela Robusti è stata ricoverata all’ospedale di Brescia, in preda ai più classici e naturali dolori pre parto.

Filippo, impaurito di potersi perdere la nascita del suo bambino, ha disertato la partita del suo Brescia Calcio, lasciando il suo posto in panchina al suo vice Maurizio D’Angelo.

Intorno alle ore 16:00 di ieri, sabato 23 ottobre, il miracolo della vita si è finalmente compiuto e il piccolo Edoardo è arrivato alla luce.

Sul profilo di Angela ancora non compare nulla, mentre su quello dell’ex bomber di Milan e nazionale italiana, è apparsa una foto che ha immortalato il braccialetto del piccolo Edoardo Inzaghi.

Una gioia davvero indefinibile quella dell’allenatore 48enne e della modella 31enne. Un vero sogno che si è avverato.

Angela Robusti e Filippo Inzaghi

Credit: anneannetteiris – Instagram

Filippo Inzaghi e Angela Robusti sono legati indissolubilmente ormai da diversi anni.

Super Pippo non ha bisogno di molte presentazioni, per via della sua straordinaria carriera da calciatore. Angela Robusti, sebbene molto meno famosa del suo compagno, ha comunque fatto diverse apparizioni nel mondo dello spettacolo.

Nel 2012 aveva partecipato al concorso di bellezza di Miss Italia, arrivando addirittura in finale, dove però si era dovuta arrendere di fronte a Giusy Buscemi.

Credit: pippoinzaghi – Instagram

Poi, qualche tempo dopo, si era seduta su una delle sedie delle corteggiatrici di Uomini e Donne. Lei corteggiava l’allora tronista Luca Onestini, che però alla fine aveva scelto Soleil Sorge.

Oggi Angela fa la wedding planner e la modella. E la sua vita, da quando ha conosciuto Filippo, ha preso una piega decisamente bella. Spulciando il suo account Instagram, complice anche la felicità per questo nuovo lieto evento della nascita del suo bambino, è facilmente palpabile una felicità pura.