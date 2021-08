“Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre. Ti aspettiamo ometto del nostro cuore. Siamo già pazzi di te!“: sono queste le parole pubblicate da Angela Robusti sul suo account Instagram. La modella e imprenditrice 31enne e l’allenatore del Brescia, Filippo Inzaghi, urlano così al mondo di essere in dolce attesa del loro primo figlio, un bel maschietto.

Sebbene Angela e Pippo abbiano deciso di viverre la loro storia d’amore relativamente lontano dalla luce dei riflettori, non sono riusciti a contenersi nel gridare al mondo intero una dolcissima novità che presto arriverà nelle loro vite.

I due, insieme più o meno dal 2018, stanno per diventare, per la prima volta insieme, genitori. Non solo hanno annunciato la gravidanza, ma hanno anche svelato quale sarà il sesso del bebè in arrivo, un bel maschietto appunto.

Una serie di scatti di coppia, tenerissimi, dove il protagonista, però, è il pancino già ben visibile della modella e organizzatrice di eventi. In didascalia, queste parole:

E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarlo come se fosse la cosa più bella del mondo.. allora capisci che sarà per sempre… Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre 💙 ti aspettiamo ometto del nostro cuore… Siamo già pazzi di te!

Chi è Angela Robusti

Credit: anneannetteiris – Instagram

Se da una parte Filippo Inzaghi non ha certo bisogno di molte presentazioni, la bellissima Angela è meno famosa del suo compagno. Ma ha comunque avuto le sue esperienze nel mondo dello spettacolo italiano.

Nel 2012 aveva partecipato a Miss Italia ed era anche arrivata in finale, dove però perse il titolo di più bella d’Italia a favore di Giusy Buscemi.

Credit: anneannetteiris – Instagram

Successivamente, si è seduta su una sedia delle corteggiatrici di Uomini e Donne. In quel caso lei aveva provato a conquistare il cuore dell’allora tronista Luca Onestini, che però alla fine aveva scelto Soleil Sorge.

La vittoria più bella, Angela Robusti, sembra averla raggiunta proprio adesso. Ha al suo fianco un compagno che ama e che le donerà presto la gioia di diventare mamma.