Angelica Baraldi, il mancato bacio al GF con Riccardo Romagnoli: il motivo

In un’intervista, il fidanzato di Angelica Baraldi ha rilasciato alcune dichiarazioni fornendo dettagli sul motivo per cui non ha baciato la sua fidanzata durante l’ultima puntata del Grande Fratello. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Angelica Baraldi, nel corso della puntata più recente del Grande Fratello, ha ricevuto una piacevole sorpresa da Riccardo Romagnoli. La ragazza aveva manifestato la mancanza di lui durante il suo periodo nel reality. Grazie alla sorpresa, i due hanno avuto l’opportunità di confrontarsi e rivedersi.

Durante il confronto, però, un particolare non è sfuggito agli occhi dei telespettatori: il mancato bacio tra Riccardo e Angelica. Riccardo ha affrontato questa questione durante l’intervista, spiegando che la ragione di tale gesto risiede nelle difficoltà che prova nell’esprimere i suoi sentimenti in pubblico:

Sono entrato perché avevo piacere di dire delle cose ad Angelica, riguardo alle quali avevo ragionato parecchio. Avevo poco tempo per dire tantissimo. Devo ammettere che in quel contesto il bacio non mi è venuto come primo gesto perché ero concentrato nel trasferirle tutta la mia positività[…] lo sono un ragazzo che spesso fatica a esternare i propri sentimenti in pubblico e, infatti, se qualcuno dovesse incontrare me e Angelica per strada non ci vedrebbe baciarci o tenerci per mano perché le nostre cose sono private e ci piace farle quando non ci vede nessuno. Davanti a milioni di spettatori per me era un pò complesso, non penso di essere l’unico in Italia ad avere problemi a esternare che prova.

In seguito, è stato sollevato l’argomento riguardante il rapporto tra Angelica e Mirko Brunetti. Riguardo a ciò, Romagnoli ha dichiarato di non nutrire alcuna malizia o preoccupazione, cercando di dissipare eventuali dubbi:

Conosco bene Angelica e so che non c’è malizia in quello che fa. Lei tiene molto all’amicizia vera e spesso è attratta dalla parte caratteriale maschile perché trova una franchezza in più, punti di argomento che magari la mettono più a suo agio. E quando si ha una relazione d’amicizia con un uomo, se si vuole vedere le cose con malizia, è tutto fraintendile. Non è però il suo caso, non ho mai avuto nessun dubbio a riguardo. […] Io sono sicuro di quello che sto dando ad Angelica, ho grandissima fiducia in come si comporta e non ci vedo niente di male.

Infine è emersa un’ipotesi intrigante: la proposta di matrimonio in diretta al programma condotto da Alfonso Signorini da parte di Riccardo a Angelica. Il ragazzo non ha escluso la possibilità di tale evento: