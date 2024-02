Dopo la sua esibizione per il Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango è già tra le prime ad aver sfondato il milione di visualizzazioni sul canale Youtube della Rai. Qualcuno parla di una strada in discesa per via del suo cognome ed è proprio a queste persone che l’arista vuole invece dimostrare il suo talento e i traguardi che è riuscita a raggiungere.

A chi dice che sono qui solo per quello, rispondo con i fatti. Sto vivendo esperienze gigantesche, ma non sono arrivate dall’oggi al domani. Ho lavorato a lungo per essere qui. Mio padre l’ho perso quando avevo 13 anni.

Angelina Mango è la figlia del grande Pino Mango, purtroppo scomparso nel 2014, quando la sua bambina aveva solamente 13 anni. Il cantautore italiano degli anni ’80, ’90 e duemila, ha perso la vita all’età di 60 anni, proprio mentre faceva ciò che più amava: cantare per il suo pubblico.

Il 7 dicembre del 2014, mentre partecipava alla manifestazione in beneficenza World of Colours, al Palaercole di Policoro, in onore dei bambini della Guinea Bissau, è salito sul palco per esibirsi, ma improvvisamente ha accusato un malore. Pino Mango ha interrotto l’esibizione e si è scusato con il pubblico, non si sentiva bene. Era mezzanotte. È stato così accompagnato dietro le quinte, dove i presenti si sono subito resi conto delle sue gravi condizioni e hanno allarmato i soccorsi. Purtroppo il cantante è deceduto prima di arrivare all’ospedale. Aveva 60 anni.

In molti lo ricordano e ricordano le sue più celebri canzoni, come Oro, Bella d’estate, Come l’acqua, Lei Verrà e Io nascerò. Lo stesso artista aveva una volta rivelato alla moglie:

Cosa c’è di più bello che morire mentre fai musica davanti alla gente, e cioè mentre fai la cosa che ami di più?

E ora spetterà a sua figlia mostrare al pubblico del Festival di Sanremo, il suo talento e la sua incredibile voce. Angelina Mango farà vivere il suo papà attraverso la sua musica, perché il suo ricordo è sempre accanto a lei.