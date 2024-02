Brividi e commozione ieri sera al teatro Ariston, durante l’esibizione di Angelina Mango. Nella serata dedicata alle cover, la giovane cantante ha deciso di portare una sua versione rivisitata del brano “La Rondine”, scritta dall’indimenticabile Pino Mango, suo papà, tragicamente scomparso 10 anni fa. Su Twitter (X) è circolato un video registrato durante il Festival del 2007, che riporta un’intervista che Pippo Baudo fece ai genitori di Angelina. Sua mamma, Laura Valente, la nominò dicendo che nonostante i soli 6 anni, già voleva cantare.

Ennesimo grande successo per Amadeus e per il suo Festival di Sanremo. Ieri sera c’è stata la serata dedicata alle cover e ai duetti e gli artisti in gara hanno incantato ognuno a modo suo il pubblico presente in teatro e i telespettatori da casa. A trionfare, nonostante la non piena approvazione della platea dell’Ariston, è stato il rapper napoletano Geolier, che ha cantato un madley insieme a Guè Pequeno, Luchè e Gigi D’Alessio.

Al secondo posto si è poi piazzata un’altra rivelazione di questo Festival, Angelina Mango, che è stata protagonista del momento senza dubbio più toccante di ieri sera. La giovane artista ha infatti portato un brano meraviglioso, scritto e cantato da suo papà Pino Mango nel 2002, un anno dopo la sua nascita.

Accompagnata dal quartetto d’archi dell’orchestra di Roma, ha interpretato una versione rivisitata del brano “La Rondine“, emozionandosi ed emozionando tutti i presenti, che alla fine le hanno dedicato una commovente standing ovation di diversi minuti.

Contemporaneamente, sui social è circolato un video del Festival del 2007, quando Pino Mango partecipò nella serata dei duetti insieme alla moglie Laura Valente, anche lei eccellente cantante. In un’intervista, Laura parlò a Pippo Baudo proprio di Angelina, che all’epoca aveva solo 6 anni: “La piccolina è piccola, quindi è contenta. Anzi lei voleva venire alle prove e chiedeva quale canzone ‘Ma che canzone canto?’“.

Una battuta breve, detta anche in un contesto ironico e scherzoso, ma che oggi assume un significato speciale. Soprattutto dopo quanto accaduto ieri sera.