Angelina Mango, chi è la presunta cognata? Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe essere un’altra artista italiana

Angelina Mango, la giovane cantante che ha conquistato il palco dell’Ariston, appartiene ad una famiglia di artisti. La sua storia artistica inizia proprio all’interno del talent show televisivo “Amici”, dove ha fatto il suo debutto incantando il pubblico con la sua voce eccezionale e la sua forte personalità. Ma è stato il trionfo a Sanremo a proiettarla definitivamente sotto i riflettori della fama. Ora il suo nome è diventato sinonimo di talento e successo nel panorama musicale italiano.

Angelina Mango è figlia del celebre Pino Mango, uno dei più grandi cantautori italiani negli anni ’80. Ma il talento musicale sembra essere un carattere di spicco in questa famiglia. Infatti, la madre di Angelina, Laura Valente, è anch’essa una figura rispettata nel mondo della musica come membro dei Matia Bazar, un gruppo che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica italiana con i loro successi e la loro originalità.

E c’è di più: il fratello di Angelina, Filippo, che lei stessa ha salutato sul palco dell’Ariston, è un batterista di grande talento che ha conquistato il mondo della musica italiana. Ha partecipato in molte produzioni musicali di successo, guadagnando fama e ammirazione. Più volte ha affiancato sua sorella e sono saliti insieme sul palco.

I fan di Filippo Mango, hanno notato che ultimamente il giovane batterista sembra sia interessato ad un’altra cantante italiana, Henna. Si tratta di Elena Mottarelli, 27enne di Milano, conosciuta per il brano Au revoir, Runaway, Back In My Life, e tanti altri.

Pare che la ragazza commenti spesso le foto del primogenito di Mango e che sia anche apparsa al fianco di sua cognata Angelina. I due giovani non hanno né smentito, né confermato le voci riguardo questa presunta relazione, per cui per ora non è nulla di certo. Sono solo delle supposizioni dei fan.