Angelina Mango svela come ha reagito sua madre alla sua vittoria del Festival di Sanremo 2024

Angelina Mango in queste ore sta vivendo un momento davvero bellissimo, perché dopo 5 serate di Festival di Sanremo, ha saputo che era la vincitrice. La stessa cantante, ha scelto di portare in gara il brano “La noia”, che il pubblico ha apprezzato molto.

Inoltre, la cosa che tutti hanno amato di più, è quando durante la serata della cover, ha scelto di rendere omaggio al grande artista di Pino Mango, suo padre, scomparso prematuramente diversi anni fa, quando lei era ancora molto piccola.

La giovane cantante lo scorso anno, ha avuto la possibilità di entrare a far parte della scuola di Amici. Infatti nella conferenza stampa dopo la vittoria, ci ha tenuto anche ad omaggiare Maria De Filippi, dicendo che l’ha aiutata tantissimo a superare molte delle sue paure.

Tra Angelina e sua madre Laura, anche lei grande artista di fama Nazionale, c’è un legame speciale. La figlia ne ha parlato in diverse occasioni e con lei, ha un bellissimo rapporto anche con il fratello, batterista, con il quale si è esibita diverse volte.

CREDIT: RAI

La madre si chiama Laura Valente, pseudonimo di Laura Bortolotti. Anche lei ha avuto una grande passione per la musica. Per diversi anni infatti è stata la cantante di un famoso gruppo, che sono i Matia Bazar. Nel 1985 ha incontrato Pino Mango, che l’ha scelta come corista.

Tra i due è nata una storia d’amore, che ha portato poi alla nascita dei loro due figli. Dopo il decesso dell’artista, la mamma e la figlia hanno consolidato ancora di più il loro legame. Angelina in conferenza stampa oltre a parlare di suo padre, dell’omaggio che ha scelto nella serata delle cover, ha voluto parlare anche di sua madre. Alcuni giornalisti le hanno chiesto come la donna ha reagito alla vittoria e lei ha detto: